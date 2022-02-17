Домашний уход за кожей: полезные лайфхаки от косметолога

Фото: Как правильно ухаживать на кожей дома (freepik.com)

Кожа защищает нас от негативного воздействия окружающей среды и нуждается в постоянном и тщательном уходе. Ваше утро должно начинаться с удаления продуктов "ночной" жизнедеятельности клеток кожи, а вечер - заканчиваться удалением скопившейся за день грязи и косметики.

Косметолог Юлия Баранова поделилась в Instagram полезными фишками и нюансами, которые помогут вам в домашнем уходе за кожей добиться максимального результата.

Советы для красивой кожи: Гликолевая кислота круто работает за счет маленькой молекулы и глубины ее проникновения. Но она обладает и самой высокой раздражающей силой. Лучше не использовать, если кожа с высыпаниями или склонна - ситуация может усугубиться.

Кислая форма витамина С (Ascorbic Acid) чаще всего тоже может быть тригером для высыпаний.

Чтобы ретинол сработал мягче, без побочных реакций (особенно если ыы новичок), перед ним можно использовать продукт с Ниацинамидом или просто увлажнить (но без дополнительных активных компонентов). Как лучше использовать средства для лица в домашних условиях (фото: freepik.com) Если по какой-то причине у вас нет крема для зоны вокруг глаз, минимальное увлажнение вы все равно получаете от продуктов для лица во время моргания за счет сокращения круговой мышцы глаза.

Вопреки уже устоявшемуся временем мнению, при проблемной коже и пост акне лучше выбрать азелаиновую кислоту вместо салициловой: меньше иссушения кожи, а толку, как по мне, в разы больше.

Косметика на основе пептидов не дает моментальный результат. Стойкий и крутой эффект раскрывается по накоплению ориентировочно через месяц.

Муцин улитки не увлажняет. В его составе много гликолевой кислоты, потому он работает по ее принципу: ускоряет регенерацию и отшелушивает.