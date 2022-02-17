Косметолог рассказала, как правильно очищать лицо, и предостерегла от ошибок
В многообразии косметических средств немудрено запутаться даже уверенному пользователю. Поэтому важно читать не только название, но и понимать, что именно в составе продукта и кому конкретно он подойдет. Эмульсии, флюиды, серумы, лосьоны - все это может быть и кремом, и тоником, и сывороткой.
Косметолог Ольга Петрунина рассказала в Instagram, чем правильно очищать лицо, а что нужно сразу отправить на мусорку.
Чем очищать лицо?
Средством для умывания. Они бывают разных текстур и названий:
- гель: (может сильно пениться, пениться слегка или не пениться вовсе, зависит от состава), подходит как правило жирной и комбинированной коже.
- пенка: деликатное мягкое очищения в форме эмульсии, "распенивается" при контакте с водой.
- пена, воздушный мусс для деликатного очищения любой кожи.
- молочко: чаще всего предназначено для очищения сухой или чувствительной кожи.
- пудра: в составе, как правило, энзимы, подходит не всем для ежедневного очищения.
- паста: своеобразная форма очищения, встречается реже всего. Как правило, в составе глина, предназначен для жирной и проблемной кожи.
Все средства для очищения очищают кожу мягко, деликатно. Многие из них пенятся, некоторые нет. У профессиональной косметики концентрация активных компонентов оптимальна, потому расход для применения минимальный (горошина).
Какую текстуру выбрать?
Любое средство нужно подбирать не по текстуре, а по задаче. Очень важно учитывать не только тип, но и состояние кожи и еще миллион нюансов. Также к умывалке нужно очень правильно подобрать тоник, так как эта пара решает много задач одним махом.
Как правильно очистить лицо (фото: freepik.com)
Что нельзя использовать для очищения лица?
- мыло
- мицеллярная вода
- гидрофильное масло
- спонжи и щеточки
- пилинг
- просто вода
- также умывалками не являются антисептики (миромистин, перекись и пр).
Умывалки умывалкам рознь. Неподходящая вам умывалка не только не решит проблемы вашей кожи, но и спровоцирует и усилит их. Высыпания, покраснения, черные точки, тусклый цвет лица и тд. - это все следствие неправильного умывания.
Важные нюансы:
- Умывалка должна подходить вам
- Умывалка должна дружить с вашим тоником
- У умывалки должен быть адекватный состав (SLS и SLES на первых позициях - это агрессивные средства, их можно использовать не всем и не чаще 1-2 раз в неделю).
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