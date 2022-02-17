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Косметолог розповіла, як правильно очищати обличчя, і застерегла від помилок

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Четвер 17 лютого 2022 19:35
Косметолог розповіла, як правильно очищати обличчя, і застерегла від помилок Фото: Як правильно очищати обличчя (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

У різноманітті косметичних засобів не дивно заплутатися навіть впевненому користувачеві. Тому важливо читати не тільки назву, а й розуміти, що саме в складі продукту і кому конкретно він підійде. Емульсії, флюїди, серуми, лосьйони - все це може бути і кремом, і тоніком, і сироваткою.

Косметолог Ольга Петруніна розповіла в Instagram, чим правильно очищати обличчя, а що потрібно відразу відправити на смітник.

Чим очищати обличчя?

Засобом для вмивання. Вони бувають різних текстур і назв:

  • гель: (може сильно пінитися, пінитися злегка або не пінитися зовсім, залежить від складу), підходить як правило жирній і комбінованій шкірі.
  • пінка: делікатне м'яке очищення у формі емульсії, "розпінюється" при контакті з водою.
  • піна, повітряний мус для делікатного очищення будь-якої шкіри.
  • молочко: найчастіше призначене для очищення сухої або чутливої шкіри.
  • пудра: у складі, як правило, ензими, підходить не всім для щоденного очищення.
  • паста: своєрідна форма очищення, зустрічається найрідше. Як правило, в складі глина, призначений для жирної і проблемної шкіри.


Всі засоби для очищення очищають шкіру м'яко, делікатно. Багато з них піняться, деякі ні. У професійної косметики концентрація активних компонентів оптимальна, тому витрата для застосування мінімальна (горошина).

Яку текстуру вибрати?

Будь-який засіб потрібно підбирати не за текстурою, а за завданням. Дуже важливо враховувати не тільки тип, але і стан шкіри і ще мільйон нюансів. Також до умивалки потрібно дуже правильно підібрати тонік, так як ця пара вирішує багато завдань одним махом.

Косметолог розповіла, як правильно очищати обличчя, і застерегла від помилок

Як правильно очистити обличчя (фото: freepik.com)

Що не можна використовувати для очищення обличчя?

  • мило
  • Міцелярна вода
  • гідрофільна олія
  • спонжі і щіточки
  • пілінг
  • просто вода
  • також умивалками не є антисептики (міромістин, перекис та ін).

Вмивалки бувають різними. Невідповідна вам вмивалка не тільки не вирішить проблеми вашої шкіри, але і спровокує і посилить їх. Висипання, почервоніння, чорні точки, тьмяний колір обличчя і тд. - це все наслідок неправильного вмивання.

Важливі нюанси:

  • Вмивалка повинна підходити вам
  • Вмивалка повинна дружити з вашим тоніком
  • У вмивалки повинен бути адекватний склад (SLS і SLES на перших позиціях - це агресивні засоби, їх можна використовувати не всім і не частіше 1-2 разів на тиждень).

Раніше косметолог поділилася корисними лайфхаками по домашньому догляду за шкірою.

Ми також публікували секрети стрункості і краси прими-балерини Катерини Кухар, яка в 40 виглядає на 25.

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