Косметолог розповіла, як правильно очищати обличчя, і застерегла від помилок
У різноманітті косметичних засобів не дивно заплутатися навіть впевненому користувачеві. Тому важливо читати не тільки назву, а й розуміти, що саме в складі продукту і кому конкретно він підійде. Емульсії, флюїди, серуми, лосьйони - все це може бути і кремом, і тоніком, і сироваткою.
Косметолог Ольга Петруніна розповіла в Instagram, чим правильно очищати обличчя, а що потрібно відразу відправити на смітник.
Чим очищати обличчя?
Засобом для вмивання. Вони бувають різних текстур і назв:
- гель: (може сильно пінитися, пінитися злегка або не пінитися зовсім, залежить від складу), підходить як правило жирній і комбінованій шкірі.
- пінка: делікатне м'яке очищення у формі емульсії, "розпінюється" при контакті з водою.
- піна, повітряний мус для делікатного очищення будь-якої шкіри.
- молочко: найчастіше призначене для очищення сухої або чутливої шкіри.
- пудра: у складі, як правило, ензими, підходить не всім для щоденного очищення.
- паста: своєрідна форма очищення, зустрічається найрідше. Як правило, в складі глина, призначений для жирної і проблемної шкіри.
Всі засоби для очищення очищають шкіру м'яко, делікатно. Багато з них піняться, деякі ні. У професійної косметики концентрація активних компонентів оптимальна, тому витрата для застосування мінімальна (горошина).
Яку текстуру вибрати?
Будь-який засіб потрібно підбирати не за текстурою, а за завданням. Дуже важливо враховувати не тільки тип, але і стан шкіри і ще мільйон нюансів. Також до умивалки потрібно дуже правильно підібрати тонік, так як ця пара вирішує багато завдань одним махом.
Як правильно очистити обличчя (фото: freepik.com)
Що не можна використовувати для очищення обличчя?
- мило
- Міцелярна вода
- гідрофільна олія
- спонжі і щіточки
- пілінг
- просто вода
- також умивалками не є антисептики (міромістин, перекис та ін).
Вмивалки бувають різними. Невідповідна вам вмивалка не тільки не вирішить проблеми вашої шкіри, але і спровокує і посилить їх. Висипання, почервоніння, чорні точки, тьмяний колір обличчя і тд. - це все наслідок неправильного вмивання.
Важливі нюанси:
- Вмивалка повинна підходити вам
- Вмивалка повинна дружити з вашим тоніком
- У вмивалки повинен бути адекватний склад (SLS і SLES на перших позиціях - це агресивні засоби, їх можна використовувати не всім і не частіше 1-2 разів на тиждень).
Раніше косметолог поділилася корисними лайфхаками по домашньому догляду за шкірою.
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