Косметолог пояснила, як робити масаж обличчя, щоб отримати ліфтинг ефект (відео)

Лімфодренажний масаж обличчя здатний зняти набряки, покращити тон шкіри та надати ліфтинг ефект. Але, щоб добитися такого результату, треба дотримуватись певної технології.
Про те, як правильно робити масаж обличчя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію косметолога Ольги Позднякової в Instagram.
"Лімфодренажний масаж ролером можна робити і по тканинній масці, тоді шкіра отримає максимум користі", - каже експерт.
Яка користь від такого масажу:
"Цей масаж ви можете робити курсом 10-15 процедур через день раз у півроку-рік, а потім робити масаж декілька разів на тиждень", - пояснює Позднякова.
Техніка виконання:
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