Косметолог объяснила, как делать массаж лица, чтобы получить лифтинг эффект (видео)

Лимфодренажный массаж лица способен снять отеки, улучшить тон кожи и лифтинг. Но, чтобы добиться такого результата, нужно придерживаться определенной технологии.
О том, как правильно делать массаж лица, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию косметолога Ольги Поздняковой в Instagram.
"Лимфодренажный массаж роллером можно делать и по тканевой маске, тогда кожа получит максимум пользы", - говорит эксперт.
Какая польза от такого массажа:
"Этот массаж вы можете делать курсом 10-15 процедур через день раз в полгода-год, а затем делать массаж несколько раз в неделю", - объясняет Позднякова.
Техника выполнения:
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