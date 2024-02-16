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Косметолог объяснила, как делать массаж лица, чтобы получить лифтинг эффект (видео)

Как делать лимфодренажный массаж лица (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Лимфодренажный массаж лица способен снять отеки, улучшить тон кожи и лифтинг. Но, чтобы добиться такого результата, нужно придерживаться определенной технологии.

О том, как правильно делать массаж лица, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию косметолога Ольги Поздняковой в Instagram.

Как делать лимфодренажный массаж лица

"Лимфодренажный массаж роллером можно делать и по тканевой маске, тогда кожа получит максимум пользы", - говорит эксперт.

Какая польза от такого массажа:

  • снимает отеки
  • улучшает лимфо- и кровообращение
  • выравнивает тон кожи и улучшает цвет лица
  • улучшает тургор кожи, дает лифтинг эффект
  • снимает спазмы в мышцах
  • активирует процессы омоложения
  • кожа получает максимум эффекта от маски

"Этот массаж вы можете делать курсом 10-15 процедур через день раз в полгода-год, а затем делать массаж несколько раз в неделю", - объясняет Позднякова.

Техника выполнения:

  • роллер можно хранить в холодильнике
  • перед использованием необходимо помыть с мылом или обработать антисептиком
  • кожу лица очистите, тонизируйте и нанесите массажное масло, тканевую маску, сыворотку или крем
  • сделайте массаж в 3-5 проходов
  • все движения должны быть в сторону лимфатических узлов
  • всегда обходите зоны щитовидной железы
  • начинайте с зоны декольте и плавно двигайтесь снизу вверх
  • крайними движениями вы "сгоняете" лимфу к надключичным лимфоузлам
  • после массажа снова очистите кожу, тонизируйте и увлажните
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