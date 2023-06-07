Косметолог показала, як без ботоксу швидко позбутись "гусячих лапок" біля очей (відео)

Як позбутись "гусячих лапок" біля очей

"Легко та просто прибирати "гусячі лапки" можна за допомогою тейпів", - стверджує косметолог.

Вона ділиться, як правильно це зробити, аби зменшити зморшки.

Спершу потрібно зробити алергопробу, якщо ніколи раніше не використовували тейпи. Якщо нема реакції, то можете наносити їх на шкіру.

Виміряйте 4 см тейпу (шириною 1,5-2 см). Тоді краї стрічки треба закруглити, щоб надати естетичнішого вигляду.

Потім розірвіть паперову підкладку посередині, м’яко розсуньте область зморшки та приклейте серединку тейпу на відстані приблизно 1 см.

Після цього приклейте нижню частину тейпу без натягу, плавним рухом вниз.

Верхню частину тейпу можна проклеїти без натягу, а можна підтягнути тканини вгору у бік волосистої частини голови.

Тейп потрібно носити протягом 4-8 годин бажано в денний час.



"Для довготривалого та стійкого результату зробіть тейпування 21 раз (через день), потім для підтримки ефекту повторюйте процедуру один-два рази на тиждень", - каже Позднякова.

Як тейпувати міжбрівну зону

За допомогою тейпів можна також прибрати зморшки у ділянці між бровами. Одна з найпростіших та супер-ефективних аплікацій - "пташка".

Виміряйте відстань від міжбрівного простору до точки природного підйому брови. Відріжте тейп та розріжте вздовж на 4 рівні смужки. Закругліть кінці. Відірвіть папір (1,5 см.) і встановіть "якір" на найвищій точці підйому брови.

Поставте пальці на "якір", натягніть тканини, щоб міжбрівна зморшка повністю розгладилася. Зніміть папір та розкладіть тейп (важливо вийти в точку кріплення брови). Те саме зробіть і біля іншої брови. Активуйте тейп проглаждуючими рухами.

"Тейп не повинен збиратися хвилями. Причиною цього може бути те, що ви не натягнули тканини, або ж ваша шкіра зневоднена. Також не можна перетягувати шкіру - через 15-20 хв ви не повинні відчувати тейпи на шкірі", - пояснює косметолог.

Процедуру слід робити 3-4 тижні щодня по 6-10 годин, після отримання стійкого результату - накладати тейпи 1-3 рази на тиждень для підтримки ефекту.