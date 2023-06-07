Косметолог показала, как без ботокса быстро избавиться от "гусиных лапок" возле глаз (видео)

Как избавиться от "гусиных лапок" возле глаз

"Легко и просто убирать "гусиные лапки" можно с помощью тейпов", - утверждает косметолог.

Она делится, как правильно это сделать, чтобы уменьшить морщинки.

Для начала нужно сделать аллергопробу, если никогда раньше не использовали тейпы. Если нет реакции, то можете наносить их на кожу.

Измерьте 4 см тейпа (шириной 1,5-2 см). Тогда края ленты нужно закруглить, чтобы придать более эстетичный вид.

Затем разорвите бумажную подложку посередине, мягко раздвиньте область морщины и приклейте серединку тейпа на расстоянии примерно 1 см.

После этого приклейте нижнюю часть тейпа без натяжения плавным движением вниз.

Верхнюю часть тейпа можно проклеить без натяжения, а можно подтянуть ткани вверх в сторону волосистой части головы.

Тейп следует носить в течение 4-8 часов желательно в дневное время.



"Для длительного и устойчивого результата сделайте тейпирование 21 раз (через день), затем для поддержания эффекта повторяйте процедуру один-два раза в неделю", - говорит Позднякова.

Как тейпировать межбровную зону

С помощью тейпов можно также убрать морщинки в области бровей. Одна из самых простых и суперэффективных аппликаций - "птичка".

Измерьте расстояние между межбровным пространством до точки естественного подъема брови. Отрежьте тейп и разрежьте вдоль 4 ровные полоски. Закруглите концы. Оторвите бумагу (1,5 см.) и установите "якорь" на самой высокой точке подъема брови.

Поставьте пальцы на "якорь", натяните ткани, чтобы межбровная морщина полностью разгладилась. Снимите бумагу и разложите тейп (важно выйти в точку крепления брови). То же сделайте и возле другой брови. Активируйте тейп проглаживающими движениями.

"Тейп не должен собираться волнами. Причиной этого может быть то, что вы не натянули ткани, или ваша кожа обезвожена. Также нельзя перетягивать кожу - через 15-20 мин вы не должны чувствовать тейпы на коже", - объясняет косметолог.

Процедуру следует делать 3-4 недели ежедневно по 6-10 часов, после получения стойкого результата - накладывать тейпы 1-3 раза в неделю для поддержания эффекта.