Косметолог назвала две процедуры, которые полезно делать в холодное время

Чтобы кожа как можно дольше сохраняла молодость и красоту, стоит делать пилинги и скрабирование. Косметолог рассказала, стоит ли делать такие процедуры зимой.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезные процедуры и кому нельзя их делать.

Стоит ли делать такие процедуры зимой

По словам косметолога Дарьи Тищенко, однозначно да, но есть несколько нюансов. В холодное время года наша кожа нуждается в обновлении так же, как и в любое другое.

Пилинги и скрабы помогают удалить отмершие клетки, благодаря чему полезные вещества из ваших уходовых средств впитываются лучше, а увлажнение становится более эффективным.

Чтобы пилинги и скрабы приносили только пользу вашей коже, придерживайтесь этих правил:

отдавайте предпочтение профессиональным пилингам, ведь эффект от них вы увидите сразу. Рекомендую делать их раз в 2-3 недели

используйте мягкие формулы домашних скрабов 1-2 раза в неделю для поддержания результата между процедурами. Важно, чтобы они не травмировали кожу и не нарушали её защитный барьер

Кому нельзя делать пилинг

У кого чувствительная кожа и аллергия

Если у вас чувствительная кожа, химический пилинг может быть слишком жестким. Те, кто имеет такие заболевания, как розацеа, экзема или склонность к покраснению, могут испытывать значительное раздражение после пилинга. Сильные химические вещества могут ухудшить эти состояния, приводя к длительному покраснению, дискомфорту и даже ухудшению симптомов. Сыпь

Это может показаться нелогичным, но если у вас активные воспаленные прыщи, то химический пилинг может принести больше вреда, чем пользы.

Людям с сильными угрями или кистозными высыпаниями следует избегать химических пилингов, поскольку они могут дополнительно раздражать кожу, усиливать воспаление и даже распространять бактерии, потенциально ухудшая состояние.

Темные тона кожи

Несмотря на то, что химический пилинг может быть полезным для людей с любым типом кожи, тем, кто имеет темный оттенок кожи, следует быть особенно осторожными.

Риск гиперпигментации выше для тех, у кого от природы смуглая кожа.

Беременные или женщины на ГВ

Беременность - это время, когда нужно особенно внимательно относиться к тому, чему вы подвергаете свое тело.

Многие химические пилинги включают ингредиенты, которые не рекомендуются во время беременности. Существуют более мягкие, безопасные для беременности процедуры по уходу за кожей, которые могут помочь вам сохранить здоровое сияние без риска.

Тем, кто принимает определенные лекарства

Препараты на основе ретиноидов, делают кожу особенно чувствительной и склонной к раздражению.