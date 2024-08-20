Косметолог назвала 5 способів, які допоможуть омолодити шкіру без ін’єкцій

Косметолог Кеяна Еміан розповіла, що вже довгий час працює в індустрії краси і поділилась секретами свого догляду, якого кожен може з легкістю дотримуватися вдома.

"Багато з нас мають власні потреби в догляді за шкірою, цілі та процедури залежно від типу шкіри, але є кілька речей, які ми всі можемо зробити, щоб отримати здоровий колір обличчя", - зазначила експерт.

Щоденне очищення

Необхідно кожного дня використовувати очищуючи засіб для обличчя, щоб очистити шкіру від мертвих клітин шкіри, жиру, бруду, макіяжу та інших забруднювачів, що допоможе зберегти пори чистими та запобігти захворюванням шкіри.

"Щоденне очищення дуже важливе, щоб видалити будь-які забруднення та дати шкірі дихати. Я ніколи не лягаю спати з макіяжем, я завжди використовую м’який миючий засіб перед сном", - зазначила експерт.

Зволоження шкіри

Зволоження може допомогти підтягнути шкіру, зробити зморшки та лінії менш помітними та по суті зробити шкіру молодшою. Це також допомагає позбутися сухості, яка швидко посилює стягнутість шкіри, утворюючи тонкі лінії та зморшки.

Тому щоденне зволоження шкіри також має важливе значення для підтримки її захисного бар'єра, щоб зменшити втрату води та уникнути забруднюючих речовин.

Сонцезахисний крем

Сонцезахисний крем має бути важливою частиною процедури догляду за шкірою кожного, особливо в літні місяці.

Такий крем допомагає боротися із сонячними опіками, раком шкіри та передчасним старінням, однак, щоб набути молодшого вигляду, любителі краси повинні уникати сонячних ванн і штучної засмаги, оскільки це також прискорює старіння.

Питна вода

Вода не тільки зволожує та омолоджує тіло, але й допомагає підтримувати еластичність шкіри, завдяки чому ви виглядаєте молодше.

"Те, що ми вводимо в наш організм, справді впливає на шкіру, тому я стежу, щоб випити щонайменше два літри води на день і дотримуюся здорової дієти", - додала експерт.

Сон

Повноцінний сон дуже корисний для шкіри, заохочуючи правильний кровообіг і дозволяючи клітинам шкіри регенерувати. Тому варто спати не менше 7 годин на день.

Косметолог зазначтла, що відлущування шкіри є важливою частиною здорового кольору обличчя, оскільки воно допомагає видалити омертвілі клітини шкіри та забруднення, надає шкірі яскравішого та гладшого вигляду.