RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Косметолог назвала 5 способов, которые помогут омолодить кожу без инъекций

Что поможет улучшить состояние кожи без инъекций красоты (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди всегда пытаются найти лучшие способы достижения младшего вида кожи и часто обращаются к косметическим инъекциям, таким как ботокс. Однако этого всего можно избежать с помощью простых способов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.

Косметолог Кеяна Эмиан рассказала, что уже долгое время работает в индустрии красоты и поделилась секретами своего ухода, который каждый может с легкостью придерживаться дома.

"Многие из нас имеют собственные потребности в уходе за кожей, цели и процедуры в зависимости от типа кожи, но есть несколько вещей, которые мы все можем сделать, чтобы получить здоровый цвет лица", - отметила эксперт.

Ежедневная очистка

Необходимо каждый день использовать очищающее средство для лица, чтобы очистить кожу от мертвых клеток кожи, жира, грязи, макияжа и других загрязнителей, что поможет сохранить поры чистыми и предотвратить заболевания кожи.

"Ежедневная очистка очень важна, чтобы удалить любые загрязнения и дать коже дышать. Я никогда не ложусь спать с макияжем, я всегда использую мягкое моющее средство перед сном", - отметила эксперт.

Увлажнение кожи

Увлажнение может помочь подтянуть кожу, сделать морщины и линии менее заметными и, по сути, сделать кожу моложе. Это также помогает избавиться от сухости, которая быстро усиливает стянутость кожи, образуя тонкие линии и морщинки.

Поэтому ежедневное увлажнение кожи также имеет важное значение для поддержания защитного барьера, чтобы уменьшить потерю воды и избежать загрязняющих веществ.

Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем должен являться важной частью процедуры ухода за кожей каждого, особенно в летние месяцы.

Такой крем помогает бороться с солнечными ожогами, раком кожи и преждевременным старением, однако, чтобы приобрести младший вид, любители красоты должны избегать солнечных ванн и искусственного загара, поскольку это также ускоряет старение.

Питьевая вода

Вода не только увлажняет и омолаживает тело, но и помогает поддерживать упругость кожи, благодаря чему вы выглядите моложе.

"То, что мы вводим в наш организм, действительно влияет на кожу, поэтому я слежу, чтобы выпить по меньшей мере два литра воды в день и соблюдаю здоровую диету", - добавила эксперт.

Сон

Полноценный сон очень полезен для кожи, поощряя правильное кровообращение и позволяя регенерировать клеткам кожи. Поэтому следует спать не менее 7 часов в день.

Косметолог отметила, что отшелушивание кожи является важной частью здорового цвета лица, поскольку оно помогает удалить омертвевшие клетки кожи и загрязнения, придает коже более яркий и гладкий вид.

Читайте РБК-Украина в Google News
КосметологияУход за кожейКожа головы