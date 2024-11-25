Робіть це кожного дня: експерт назвала 5 бюджетних способів догляду за шкірою

Засоби для волосся можуть залишати на шкірі залишки, які закупорюють пори та спричиняють подразнення. Завжди завершуйте процедуру догляду за волоссям, перш ніж почати доглядати за шкірою.

"Якщо ви вже наносили засіб для догляду за шкірою, але використовували важкий засіб для укладання, то переконатися, що шкіра залишається свіжою та чистою", - порадила Кімберлі.