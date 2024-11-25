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Робіть це кожного дня: експерт назвала 5 бюджетних способів догляду за шкірою

Як правильно доглядати за шкірою, щоб уникнути проблем (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Догляд за шкірою може бути бюджетним та корисним для шкіри. Експерт назвала базові правила, які допоможуть уникнути шкірних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Засоби для волосся можуть залишати на шкірі залишки, які закупорюють пори та спричиняють подразнення. Завжди завершуйте процедуру догляду за волоссям, перш ніж почати доглядати за шкірою.

"Якщо ви вже наносили засіб для догляду за шкірою, але використовували важкий засіб для укладання, то переконатися, що шкіра залишається свіжою та чистою", - порадила Кімберлі.

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