Делайте это каждый день: эксперт назвала 5 бюджетных способов ухода за кожей

Уход за кожей может быть бюджетным и полезным для кожи. Эксперт назвала базовые правила, которые помогут избежать кожных заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Средства для волос могут оставлять на коже остатки, которые закупоривают поры и вызывают раздражение. Всегда завершайте процедуру ухода за волосами, прежде чем начать ухаживать за кожей.
"Если вы уже наносили средство по уходу за кожей, но использовали тяжелое средство для укладки, то убедиться, что кожа остается свежей и чистой", - посоветовала Кимберли.
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