Цей бюджетний смартфон обіцяє перевершити iPhone 15: розкрито характеристики

За останніми даними, очікуваний у найближчому майбутньому смартфон Google Pixel 8a матиме екран із оновленням частоти до 120 Гц. Він буде оснащений процесором Google Tensor G3 і доступний для придбання у більшості країн.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на незалежне онлайн-видання Android Authority , яке представляє світ Android та технологій.

Характеристики смартфона

У восьмому поколінні смартфонів Google Pixel вперше буде встановлено екран із частотою оновлення 120 Гц. У минулорічній моделі Google Pixel 7a був використаний дисплей із частотою оновлення 90 Гц, тоді як у користувачів iPhone 15 залишається екран із частотою 60 Гц.

Смартфон Google Pixel 8a буде оснащений 6,1-дюймовим OLED-екраном з піковою яскравістю 1400 ніт, що на 400 ніт більше, і роздільною здатністю 2400 × 1080 пікселів. Крім того, Pixel 8a стане першим смартфоном у серії "а", що підтримує DisplayPort - технологію, що дозволяє підключення смартфона до монітора.

Нова модель буде оснащена потужним процесором Tensor G3, а камери залишаться тими ж, що й у Pixel 7a: основна (64 Мп), ширококутна (13 Мп) та фронтальна (13 Мп).

Передбачається, що смартфон буде доступний у чотирьох кольорах: Obsidian (чорний), Porcelain (білий), Bay (світло-блакитний) і Mint (світло-зелений).

Доступність та ціна

Очікується, що Pixel 8a буде доступним у більшості країн порівняно з попередником, а його початкова ціна становитиме від 499 доларів (19 400 гривень). Така ж ціна була у Google Pixel 7a минулого року. Презентація смартфону очікується у травні на заході Google I/O 2024.