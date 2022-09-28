ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кошевой рассказал, за какой счет живут актеры "Квартала 95" во время войны

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 09:10
Кошевой рассказал, за какой счет живут актеры "Квартала 95" во время войны Фото: Кошевой рассказал о заработках во время войны (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Комик Евгений Кошевой рассказал, за какой счет живут во время войны актеры студии "Квартал 95". По его словам, никто из сотрудников не попал под сокращение, а компания продолжает платить артистам зарплату, даже несмотря на то, что полноценных концертов практически нет.

Подробностями актер поделился в интервью "КП в Украине".

"Квартал" всех своих сотрудников поддерживает, мы никого не сократили во время войны. Выплаты производятся за счет доходов прошлых лет. Многое, что было накоплено, пошло туда, где оно нужно, - к нашим военным. Не хвастаюсь, просто отвечаю на вопросы", - признался Кошевой.

"Квартал 95" помогает ВСУ

Также Евгений рассказал, что артисты активно помогают ВСУ своими благотворительными концертами. Он сообщил, что машины на фронт актеры покупали за свой счет.

"С 2014 года мы даже не считали, сколько машин мы с "Кварталом" отправили военным, просто покупали и отправляли. Никто не думал, что их нужно считать и перед кем отчитываться. Мы же покупали их за свой счет. Только последнюю машину, которую мне недавно пригнали из Латвии, я купил, в том числе за донаты своих подписчиков. И, конечно, я об этом отчитываюсь: кто донатил, сколько донатил, когда привезли тачку, когда ее переоформили…", - сказал Кошевой.

Кошевой рассказал, за какой счет живут актеры &quot;Квартала 95&quot; во время войныБлаготворительный концерт "Квартала 95" (фото: пресс-служба)

Интересно, что дети Кошевого не уехали за границу, а учатся в Киеве. Они, как и все остальные, спускаются во время воздушной тревоги в бомбоубежище.

"Да, девочки ходят в школу в Киеве, учатся оффлайн. В их школе есть бомбоубежище, они туда спускаются во время воздушных тревог. Очередной учитель собирает всех и ведет к бомбоубежищу. Причем там два бомбоубежища: одно – для младших школьников, другое – для старшеклассников. Серафима говорит, что в их школе просто идеальный подвал и там их кормят легендарным борщом. Кстати, Серафима учится в одном классе с дочерью Юры Ткача – Лизой", - резюмировал артист.

Напомним, что ранее Квартал 95 высмеял священников РПЦ в смешном видео.

Кстати, дочь Елены Кравец в стильной куртке устроила яркую фотосессию на крыше отеля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Кошевой