Оказывается, кошки не боятся воды! Они не купаются по другой причине
Кошки - это древнейшие животные, которых обожают большинство людей. Но только вот, почему пушистики не любят купаться, знают не все. Многие полагают, что эти питомцы боятся воды, но это совсем не так.
В журнале Live Science напомнили, почему кошачьи так не любят водные процедуры.
Почему кошки не любят купаться
Оборона
Если животное намокнет - оно не сможет быстро и четко обороняться. Их шерсть очень быстро намокает и на ее сушку требуется время. Ученые считают, что кошки всегда стараются быть готовыми к опасным ситуациям и держат себя в форме.
Уши и вода
Так как ушные каналы кошек очень глубокие, им с трудом удается избавиться от попавшей внутрь влаги. Оставшаяся вода может стать причиной развития заболеваний. Кошки это чувствуют и минимизируют контакт с водой.
Неприятный запах воды
У кошек прекрасное обоняние По мнению ученых, нюх у кошек в 14 раз лучше, чем у людей. Попадающая в наши дома вода очищается от грязи большим количеством химических веществ. Возможно, запахи некоторых из них не нравятся кошкам и они всеми способами пытаются сделать так, чтобы они не попали на их тела.
Но есть и приятные новости. Как оказалось, есть кошки, очень любящие купаться. Одними из любителей воды считаются мейн-куны. Это самая крупная порода домашних кошек.
Мейн-куны обожают купаться (фото: vplate.ru)
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