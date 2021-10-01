Оказывается, кошки не боятся воды! Они не купаются по другой причине

Кошки - это древнейшие животные, которых обожают большинство людей. Но только вот, почему пушистики не любят купаться, знают не все. Многие полагают, что эти питомцы боятся воды, но это совсем не так.

Почему кошки не любят купаться

Оборона

Если животное намокнет - оно не сможет быстро и четко обороняться. Их шерсть очень быстро намокает и на ее сушку требуется время. Ученые считают, что кошки всегда стараются быть готовыми к опасным ситуациям и держат себя в форме.

Уши и вода

Так как ушные каналы кошек очень глубокие, им с трудом удается избавиться от попавшей внутрь влаги. Оставшаяся вода может стать причиной развития заболеваний. Кошки это чувствуют и минимизируют контакт с водой.

Неприятный запах воды

У кошек прекрасное обоняние По мнению ученых, нюх у кошек в 14 раз лучше, чем у людей. Попадающая в наши дома вода очищается от грязи большим количеством химических веществ. Возможно, запахи некоторых из них не нравятся кошкам и они всеми способами пытаются сделать так, чтобы они не попали на их тела.

Но есть и приятные новости. Как оказалось, есть кошки, очень любящие купаться. Одними из любителей воды считаются мейн-куны. Это самая крупная порода домашних кошек.

Мейн-куны обожают купаться (фото: vplate.ru)