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Оказывается, кошки не боятся воды! Они не купаются по другой причине

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Пятница 01 октября 2021 20:01
Оказывается, кошки не боятся воды! Они не купаются по другой причине Коты совсем не боятся воды (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Кошки - это древнейшие животные, которых обожают большинство людей. Но только вот, почему пушистики не любят купаться, знают не все. Многие полагают, что эти питомцы боятся воды, но это совсем не так.

В журнале Live Science напомнили, почему кошачьи так не любят водные процедуры.

Почему кошки не любят купаться

Оборона

Если животное намокнет - оно не сможет быстро и четко обороняться. Их шерсть очень быстро намокает и на ее сушку требуется время. Ученые считают, что кошки всегда стараются быть готовыми к опасным ситуациям и держат себя в форме.

Уши и вода

Так как ушные каналы кошек очень глубокие, им с трудом удается избавиться от попавшей внутрь влаги. Оставшаяся вода может стать причиной развития заболеваний. Кошки это чувствуют и минимизируют контакт с водой.

Неприятный запах воды

У кошек прекрасное обоняние По мнению ученых, нюх у кошек в 14 раз лучше, чем у людей. Попадающая в наши дома вода очищается от грязи большим количеством химических веществ. Возможно, запахи некоторых из них не нравятся кошкам и они всеми способами пытаются сделать так, чтобы они не попали на их тела.

Но есть и приятные новости. Как оказалось, есть кошки, очень любящие купаться. Одними из любителей воды считаются мейн-куны. Это самая крупная порода домашних кошек.

Оказывается, кошки не боятся воды! Они не купаются по другой причине

Мейн-куны обожают купаться (фото: vplate.ru)

Как мы ранее писали, в Черновцах коммунальщики взяли на работу кота.

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