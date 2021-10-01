Виявляється, кішки не бояться води! Вони не купаються з іншої причини

Кішки - це найдавніші тварини, яких обожнюють більшість людей. Але тільки ось, чому пухнастики не люблять купатися, знають не всі. Багато хто вважає, що ці вихованці бояться води, але це зовсім не так.

Чому кішки не люблять купатися

Оборона

Якщо тварина намокне - вона не зможе швидко і чітко оборонятися. Їх шерсть дуже швидко намокає і на її сушку потрібен час. Вчені вважають, що кішки завжди намагаються бути готовими до небезпечних ситуацій і тримають себе у формі.

Вуха і вода

Через те, що вушні канали кішок дуже глибокі, їм насилу вдається позбутися від вологи, яка потрапила у середину. Вода, що залишилася може стати причиною розвитку захворювань. Кішки це відчувають і мінімізують контакт з водою.

Неприємний запах води

У кішок прекрасний нюх на думку вчених, нюх у кішок в 14 разів краще, ніж у людей. Потрапляюча в наші будинки вода очищається від бруду великою кількістю хімічних речовин. Можливо, запахи деяких з них не подобаються кішкам і вони всіма способами намагаються зробити так, щоб вони не потрапили на їх тіла.

Але є і приємні новини. Як виявилося, є кішки, дуже люблять купатися. Одними з любителів води вважаються мейн-куни. Це найбільша порода домашніх кішок.

Мейн-куни обожнюють купатися (фото: vplate.ru)