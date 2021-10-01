ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Виявляється, кішки не бояться води! Вони не купаються з іншої причини

Новость на русском →
П'ятниця 01 жовтня 2021 20:01
Виявляється, кішки не бояться води! Вони не купаються з іншої причини Коти зовсім не бояться води (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Кішки - це найдавніші тварини, яких обожнюють більшість людей. Але тільки ось, чому пухнастики не люблять купатися, знають не всі. Багато хто вважає, що ці вихованці бояться води, але це зовсім не так.

В журналі Live Science нагадали, чому котячі так не люблять водні процедури.

Чому кішки не люблять купатися

Оборона

Якщо тварина намокне - вона не зможе швидко і чітко оборонятися. Їх шерсть дуже швидко намокає і на її сушку потрібен час. Вчені вважають, що кішки завжди намагаються бути готовими до небезпечних ситуацій і тримають себе у формі.

Вуха і вода

Через те, що вушні канали кішок дуже глибокі, їм насилу вдається позбутися від вологи, яка потрапила у середину. Вода, що залишилася може стати причиною розвитку захворювань. Кішки це відчувають і мінімізують контакт з водою.

Неприємний запах води

У кішок прекрасний нюх на думку вчених, нюх у кішок в 14 разів краще, ніж у людей. Потрапляюча в наші будинки вода очищається від бруду великою кількістю хімічних речовин. Можливо, запахи деяких з них не подобаються кішкам і вони всіма способами намагаються зробити так, щоб вони не потрапили на їх тіла.

Але є і приємні новини. Як виявилося, є кішки, дуже люблять купатися. Одними з любителів води вважаються мейн-куни. Це найбільша порода домашніх кішок.

Виявляється, кішки не бояться води! Вони не купаються з іншої причини

Мейн-куни обожнюють купатися (фото: vplate.ru)

Як ми раніше писали, у Чернівцях комунальники взяли на роботу кота.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Свято 1 жовтня: що категорично не можна робити в день Ірини, прикмети
Свято 1 жовтня: що категорично не можна робити в день Ірини, прикмети