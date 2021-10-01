Виявляється, кішки не бояться води! Вони не купаються з іншої причини
Кішки - це найдавніші тварини, яких обожнюють більшість людей. Але тільки ось, чому пухнастики не люблять купатися, знають не всі. Багато хто вважає, що ці вихованці бояться води, але це зовсім не так.
В журналі Live Science нагадали, чому котячі так не люблять водні процедури.
Чому кішки не люблять купатися
Оборона
Якщо тварина намокне - вона не зможе швидко і чітко оборонятися. Їх шерсть дуже швидко намокає і на її сушку потрібен час. Вчені вважають, що кішки завжди намагаються бути готовими до небезпечних ситуацій і тримають себе у формі.
Вуха і вода
Через те, що вушні канали кішок дуже глибокі, їм насилу вдається позбутися від вологи, яка потрапила у середину. Вода, що залишилася може стати причиною розвитку захворювань. Кішки це відчувають і мінімізують контакт з водою.
Неприємний запах води
У кішок прекрасний нюх на думку вчених, нюх у кішок в 14 разів краще, ніж у людей. Потрапляюча в наші будинки вода очищається від бруду великою кількістю хімічних речовин. Можливо, запахи деяких з них не подобаються кішкам і вони всіма способами намагаються зробити так, щоб вони не потрапили на їх тіла.
Але є і приємні новини. Як виявилося, є кішки, дуже люблять купатися. Одними з любителів води вважаються мейн-куни. Це найбільша порода домашніх кішок.
Мейн-куни обожнюють купатися (фото: vplate.ru)
Як ми раніше писали, у Чернівцях комунальники взяли на роботу кота.