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Кошка Шафа из Бородянки уже со своей настоящей хозяйкой: милые фото знаменитого пушистика

Фото: кошка из Бородянки Шафа (instagram.com/shafa_the_cat)
Автор: Владимир Костырин

Знаменитая кошка Шафа, спасенная из разрушенного оккупантами дома в Бородянке, все таки вернулась к своей настоящей хозяйке, хотя пушистика и хотели взять к себе более десяти человек, вокруг чего даже возникал скандал.

Теперь мурзатый символ мужественности подправил здоровье, и активно "ведет" свою страничку в Insagram.

Как уточнили активисты "ЗооПатруль UA", которые оберегали Шафу после ее чудесного спасения и заботились о кошке породы перс длительное время, животное уже не нуждается в кислородной камере и может свободно дышать.

Кошка Шафа чувствует себя гораздо лучше (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Потому Шкафа вернулась к хозяйке Анастасии, которая была на Закарпатье. Семья, в которой кошка прожила 12 лет, выехала из Бородянки, спасаясь от обстрелов рашистов.

Зоозащитники убедились, что владелица готова хорошо о ней позаботиться, и продолжили делать фотоотчеты о дальнейшей судьбе пушистой любимицы украинцев.

Кошка Шафа снова в "родной" семье (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Судя по всему, кошка не прочь позировать на камеру и делиться мнением о происходящих событиях.

А еще Шафа обратилась к Укрпочте с просьбой выпустить марку в свою честь.

Кошка Шафа любит фотографироваться (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Настоящее имя кошки - Глория, а свое новое она получила в честь "шафки" в той же Бородянке, которая тоже уцелела в одном из разрушенных домов. Животное прожило в разрушенном здании довольно долго (около двух месяцев), и непонятно как вообще смогла выжить без воды и пищи.

Кошка длительное время жила в разбомбленной многоэтажке в Бородянке (фото: facebook.com/eugene.kibets)

Кошка Шафа после своего чудесного спасения (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Кошка с сердитым выражением морды стала новой звездой соцсетей, еще одним символом несгибаемости украинцев и силы в борьбе с российскими захватчиками. О ней написали многие СМИ, в интернете снимки Шафы стали использовать для мерча, появились также и мемы.

Кошка Шафа стала звездой сети, вдохновляет на картины и создание мемов (фото: instagram.com/shafa_the_cat)

Напомним, ранее мы рассказывали о щенке по кличке Байрактар, который подрос и стал сотрудником ГСЧС.

А также писали о том, что пес Патрон мог стать новым героем марки Укрпочты.

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Бородянка