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Кошик на Яблучний Спас: що треба святити в церкві, а що - заборонено

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Четвер 17 серпня 2023 19:31
Кошик на Яблучний Спас: що треба святити в церкві, а що - заборонено Що можна посвятити в церкві на Яблучний Спас (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Яблучний Спас - важливе українське народне свято, яке за релігійним календарем відзначається щороку 19 серпня і називається Преображення Господнє. У храмах проводять святкові служби, а віряни несуть кошики на освячення.

Що можна посвятити церкві, а що - категорично заборонено - читайте в матеріалі Styler.

Що можна посвятити в церкві

Фрукти та овочі

Кошик на Спас - це символ родючості, добробуту, подяка землі за врожай. У святковий кошик можна покласти яблука, а також інші фрукти й овочі: груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю тощо.

Мед

Можна, як і на Медовий Спас, святити мед. Добре смакує освячене яблуко, полите рідким гречаним чи липовим медом з нового врожаю.

Обов'язково пригостіть таким смаколиком дітей - це в рази краще за будь-які солодощі.

Пироги з фруктовою чи овочевою начинкою

Допускаються до освячення готові пироги з яблуками, іншими фруктами, овочами. Головне - вони мають бути пісними.

Квіти та зернові культури

На Спас також можна освячувати колоски пшениці та жита, волошки, соняшники, чорнобривці та інші квіти. Вдома збережіть освячені квіти до наступного року, щоб в оселі поселився достаток і щастя.

Освяченими в церкві продуктами пригощають рідних і дітей. Вважається, що вони мають особливу цілющу силу.

Що категорично заборонено святити

Спиртні напої, м'ясні вироби, яйця та сир категорично заборонено нести до церкви.

Після освячення, продуктами обов'язково пригощають дітей, родичів, друзів та просто людей, яких зустріли на вулиці. До святкового столу готують різні пісні десерти з яблуками, горіхами та медом.

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