Успенський піст 2023: календар харчування, що можна і не можна робити

Успенський піст починається на Медовий Спас і закінчується напередодні Успіння Пресвятої Богородиці. Він триває два тижні - з 14 по 27 серпня. Віряни залишають всі земні турботи, дотримуються певних правил в харчуванні і більше часу проводять в молитвах.

Дізнайтеся з матеріалу Styler, як дотримуватися посту, що можна і не можна їсти.

З чим пов'язаний піст

Згідно з церковними переказами, Діва Марія все своє життя дотримувалася суворої помірності в стравах, але за три дні до свого успіння (закінчення земного життя) взагалі припинила вживати їжу, пила лише воду.

Саме тому віряни покладають на себе обмеження, наслідуючи приклад Богородиці.

Під час Успенського посту святкують два важливі церковні свята:

Медовий спас або Маковія, 14 серпня (Походження чесних древ животворчого Хреста Господнього). До храмів несуть мед, мак, букетики-маковійчики на освячення.

Яблучний спас, 19 серпня (Преображення Господнє). Цього дня традиційно освячують яблука.

Як харчуватися на Успенський піст

Головне правило Успенського посту - повна відмова від тваринної їжі. З раціону виключають:

м'ясні вироби

рибу і морепродукти

яйця

молочні продукти

Послаблення допускаються лише на Преображення Господнє, 19 серпня. У цей день дозволяється їсти рибу й продукти моря, додавати олію, пити червоне вино.

Меню за днями

Понеділок, середа, п'ятниця - сухоїдіння: сухофрукти, овочі, фрукти, горіхи, пророщене зерно, мед. Гаряча їжа в ці дні заборонена.

Вівторок, четвер - гаряча їжа без додавання олії. Можна вживати каші, печену й варену картоплю, інші овочі, супи, печені і тушковані гриби.

Субота, неділя - гаряча їжа з додаванням олії. Можна їсти супи, печену і варену картоплю, каші, печені й тушковані гриби, овочі.

Пам'ятайте, що піст - це не лише обмеження в їжі. У цей період важливо подбати про очищення душі: відвідувати богослужіння, молитися, сповідуватися, думати про свої гріхи і їх спокуту.

Коли буде Успенський піст 2024

Із 1 вересня 2023 року ПЦУ перейде на новоюліанський календар. Дати свят почнуться "зміщуватися" на 13 днів назад. Тож наступного року Успенський пост триватиме з 1 по 14 серпня замість 14-27 серпня

В Православній церкві зазначають, що парафії можуть самі вирішувати за яким календарем відзначати ті чи інші свята.

Кому не можна постувати

За словами лікарки Уляни Вернер, Такий спосіб оздоровлення підходить не всім, є деякі категорії людей, які не можуть дотримуватись посту або повинні робити це під наглядом лікаря. До цих категорій належать:

Люди з хронічними захворюваннями

Зокрема, хворі на діабет, серцево-судинні захворювання, захворювання нирок або печінки повинні дотримуватись певних рекомендацій щодо харчування.

Діти та підлітки

Вони знаходяться в стадії росту та розвитку, тому потребують достатньої кількості вітамінів та поживних речовин. Піст може вплинути на їх здоров'я та розвиток.

Вагітні та годуючі жінки

Для підтримання здоров’я дитини та жінки, необхідно дотримуватись збалансованого раціону, споживати достатню кількість поживних речовин для забезпечення нормального розвитку плода.

Люди з розладами харчової поведінки

Люди, які мають проблеми, такі як анорексія або булімія, повинні уникати посту, оскільки обмеження можуть погіршити їх стан.