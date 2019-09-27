Кошевой станет участником Танцев со звездами 2019 (фото)

Евгений Кошевой станет участником шоу Танцы со звездами 2019. Так, лидер студии "Квартал 95" будет ведущим во время прямого эфира популярного танцевального проекта на 1+1, который пройдет под темой "Вечер кинофильмов" - звездные участники 29 сентября воссоздадут на паркете сцены из известных кинолент и превратятся в своих любимых кумиров.

К слову, пару Кошевому на балконе составит эксперт программы "Поверніть мені красу" Анна Буткевич. Кроме того, ведущие также появится в новых ярких амплуа - они преобразятся в неожиданные для зрителей образы.

Евгений Кошевой

Анна Буткевич

В шестом эфире поклонников Танцев со звездами ждет невероятно нежный контемпорари от шоумена Владимира Остапчука и прошлогодней победительницы проекта Илоны Гвоздевой. Пара воссоздаст сюжет из драматического фильма "Титаник".

"Тренируемся 24/7, чтобы на этот раз "взорвать" паркет. Думаю, что мы с Илоной удивим вас еще больше", - написал Остапчук в своем Instagram.

Ксения Мишина и Женя Кот

Страстные актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот снова попытаются зажечь зал, но на этот раз феерическим джазом из фильма "Чикаго".

Сексуальный ведущий Даниэль Салем и Юлия Сахневич погрузят зрителей в лирическую и нежную румбу под саундтрек к фильму "Звезда родилась".

Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко поразят номером в стиле фильма "Джокер". Продюсеры обещают превратить Алену в загадочную Харли Квинн, а Алексея - в опасного Джокера.

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Также известно, что во время шоу будут выступать музыкальные экспериментаторы и новаторы - группа The Hardkiss, которая недавно показала темную сторону любви в мистическом клипе "Жива".

Даниэль Салем и Юлия Сахневич