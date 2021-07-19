Кошевой сделал откровенное признание, показав редкие свадебные фото: "решался очень долго"

Сейчас в семействе Кошевых воспитывается двое детей. Дочь Варвара, которую мы помним по "Голос. Дети 2019", заметно подросла и начала превращаться в роскошную девушку. Сейчас ей 13 лет и она сильно изменилась, о чем говорят фото с шоу, куда Варя пришла с родителями. Младшей Стефании в сентябре исполнится семь лет.

Фото: Семья Кошевых (пресс-служба)

Во время съемок юморист ошарашил признанием: своей будущей супруге решился написать СМС лишь через три месяца после первой встречи, хотя и влюбился мгновенно.

"Как такового знакомства не было, мы сидели друг напротив друга за столом и молчали. С открытым ртом смотрел на Ксению, потому что влюбился с первого взгляда. На тот момент я был уже известным, но для нее это ничего не значило", - вспоминает Евгений.

Ксения при этом была хладнокровна и ответных чувств не демонстрировала.

"Она пару раз посмотрела на меня и продолжила общение с подругами. Закончилось все тем, что попрощался с ней и аж через три месяца написал сообщение. Потом была передача, в которой на всю Украину сообщил, что у меня есть любимая, я с ней общаюсь, но у нас не было первого свидания. Это было мое признание в любви по телевизору", - разоткровенничался Кошевой.

Фото: Свадебное фото Евгения Кошевого (пресс-служба)

На свидание девушку он звать все никак не решался. Неизвестно, как бы эта история закончилась, если бы не случайная встреча на мероприятии балета Freedom, где танцует Ксения.

"Еще через полтора месяца мы встретились на презентации сайта балета Freedom. Я подарил ей большой букет цветов и собирался уходить, а она сказала: "Мы идем в ресторан. Хочешь с нами?" Ответил, что никого там не знаю. Ксюша говорит: "Не пойдешь - тогда больше не приходи". Я пошел, мы просидели 12 часов, и после этого все завертелось", - добавил юморист.

7 июля 2007 года пара поженилась. 15 января 2008-го родилась Варвара, а 10 сентября 2014-го - Серафима.