Кошовий зробив відверте зізнання, показавши рідкісні весільні фото: "наважувався дуже довго"

Зараз в сімействі Кошових виховується двоє дітей. Дочка Варвара, яку ми пам'ятаємо по "Голос. Діти 2019", помітно підросла і почала перетворюватися в розкішну дівчину. Зараз їй 13 років і вона сильно змінилася, про що говорять фото з шоу, куди Варя прийшла з батьками. Молодшій Стефанії у вересні виповниться сім років.

Фото: Сім'я Кошових (пресслужба)

Під час зйомок гуморист ошелешив зізнанням: своїй майбутній дружині зважився написати СМС лише через три місяці після першої зустрічі, хоча і закохався миттєво.

"Як такого знайомства не було, ми сиділи один навпроти одного за столом і мовчали. З відкритим ротом дивився на Ксенію, бо закохався з першого погляду. На той момент я був уже відомим, але для неї це нічого не значило", - згадує Євген.

Ксенія при цьому була холоднокровна і відповідних почуттів не демонструвала.

"Вона пару раз подивилася на мене і продовжила спілкування з подругами. Закінчилося все тим, що попрощався з нею і аж через три місяці написав повідомлення. Потім була передача, в якій на всю Україну повідомив, що у мене є кохана, я з нею спілкуюся, але у нас не було першого побачення. Це було моє зізнання в коханні по телевізору", - розговорився Кошовий.

Фото: Весільне фото Євгена Кошового (прес-служба)

На побачення дівчину він кликати все ніяк не наважувався. Невідомо, як би ця історія закінчилася, якби не випадкова зустріч на заході балету Freedom, де танцює Ксенія.

"Ще через півтора місяці ми зустрілися на презентації сайту балету Freedom. Я подарував їй великий букет квітів і збирався йти, а вона сказала: "Ми йдемо в ресторан. Хочеш з нами?" Відповів, що нікого там не знаю. Ксюша каже: "Не підеш - тоді більше не приходь". Я пішов, ми просиділи 12 годин, і після цього все закрутилося", - додав гуморист.

7 липня 2007 року пара одружилася. 15 січня 2008-го народилася Варвара, а 10 вересня 2014-го - Серафима.