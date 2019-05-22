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Когда переезжаем? у Зеленского показали закулисье инаугурации (видео)

STYLERЖизнь    22.05.2019 - 17:46
Когда переезжаем? у Зеленского показали закулисье инаугурации (видео)
Владимир Зеленский (фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский показал, что происходило в день инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский показал закулисье своей инаугурации, которая прошла в понедельник, 20 мая. Видеосюжет размещен на официальной странице команды Зеленского в YouTube.

Владимир Зеленский шел на инаугурацию пешком из дома в Мариинском парке, где у него есть квартира. По правительственному кварталу Зеленский прошел вместе со своей командой и несколькими охранниками. Кроме того, президента сопровождала первая леди Елена Зеленская.

На видео также показали рабочий кабинет главы государства, где Зеленский провел свое первое совещание.

Зеленский показал закулисье инаугурации (видео: YouTube/Зе!Президент)

"Ждите следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком", - говорится в описании под видео.

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

  • Супер, это так по-настоящему, я даже прослезилась, в хорошем смысле слова;
  • Больше роликов, пожалуйста. Связи с народом действительно хочется. Хочется знать, чем вы занимаетесь;
  • На это можно смотреть вечно. Какой молодец!!! Пусть все получится!!!
  • Концовка класс. Наконец-то увидим администрацию президента внутри. По больше бы таких роликов;
  • Я думал круче дебатов ничего не увижу. Я ошибся. Прям вау;
  • Красавчик. Делайте побольше таких влогов из жизни реального президента. Стране будет интересно;
  • Украинцы вы крутые, молодцы. Успехов, счастья вашему народу! Елена Зеленская такая милая, нежная со вкусом  девушка! Все будет хорошо у вас!
  • Давайте больше влогов с президентом! Очень интересно. Такого точно еще нигде не было;
  • Теперь держим кулаки, чтобы у вас, а точнее у нас у всех украинцев все получилось, и мы оставили нашим детям достойную и богатую страну.

Напомним, что Владимир Зеленский в день инаугурации по дороге в Администрацию президента вручил букет цветов женщине-патрульной и в прыжке поцеловал Евгения Кошевого возле здания Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что во время своей речи в качестве президента Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады.

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