Когда переезжаем? у Зеленского показали закулисье инаугурации (видео)

Владимир Зеленский показал, что происходило в день инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский показал закулисье своей инаугурации, которая прошла в понедельник, 20 мая. Видеосюжет размещен на официальной странице команды Зеленского в YouTube.
Владимир Зеленский шел на инаугурацию пешком из дома в Мариинском парке, где у него есть квартира. По правительственному кварталу Зеленский прошел вместе со своей командой и несколькими охранниками. Кроме того, президента сопровождала первая леди Елена Зеленская.
На видео также показали рабочий кабинет главы государства, где Зеленский провел свое первое совещание.
Зеленский показал закулисье инаугурации (видео: YouTube/Зе!Президент)
"Ждите следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком", - говорится в описании под видео.
Пользователи сети также прокомментировали данное видео.
Напомним, что Владимир Зеленский в день инаугурации по дороге в Администрацию президента вручил букет цветов женщине-патрульной и в прыжке поцеловал Евгения Кошевого возле здания Верховной Рады.
Ранее сообщалось, что во время своей речи в качестве президента Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады.