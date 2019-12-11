Кошевой рассказал, как пил пиво с Зеленским (Фото: коллаж РБК-Украина)

Евгений Кошевой вспомнил, как с Владимиром Зеленским пили пиво

Евгений Кошевой рассказал о том, как с Владимиром Зеленским раньше пили пиво и кто кого мог послать за хмельным напитком. Юморист и руководитель "Квартала 95" отметил, со своим другом детства, бывшим коллегой по сцене и нынешним президентом в прежние времена чаще всего ходили в магазин за алкоголем вместе. Об этом комик рассказал в программе "Отдушивдушу".

Отвечая на вопрос - гонял ли президента за пивом, актер признался, что такое бывало, но очень редко.

"Да нет, мы вместе ходили... Не гонял никого за пивом. Хотя, может и было пару раз", - сказал Кошевой.

При этом он отметил, что заказывал по телефону.

"Он звонит и спрашивает - можно пива принести другу? - и тебе приносят... что вы на меня смотрите такими глазами?" - рассмеялся Кошевой.

Также юморист добавил, что был одним из первых, кому Зеленский раскрыл свое намерение баллотироваться в президенты.

"Я думаю, что первой узнала, конечно, (его жена) Лена. Я, наверное, был в числе первых", - сказал Евгений.

Актер признался, что стал общаться с Зеленским-президентом значительно реже.

"Я сейчас стараюсь не мешать. Зачем?" - сказал Кошевой и "прошелся" по главе Офиса президента Андрею Богдану.

"Там куча есть советчиков и "тот, кто шепчет на ухо". Андрей Богдан, это конечно... Я не знаю, что он ему шепчет, может, это просто привычка такая, я не в курсе... В интернете столько мемов уже собралось и фотожаб", - добавил Евгений.

Видео: Кошевой рассказал, гонял ли Зеленского за пивом раньше