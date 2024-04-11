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Коржики з сиром і зеленню без масла на сніданок: рецепт для всієї сім'ї

Як готувати коржики з сиром і зеленню (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Коржики з сиром - легкий несолодкий сніданок або перекус. З інших переваг цих коржиків - їх можна швидко приготувати на пательні, крім цього, масло під час смаження не потрібно - адже воно використовується в тісті.

Про те, як готувати коржики з сиром і зеленню, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Що потрібно для коржиків з сиром і зеленню

Щоб приготувати на пательні без масла ці апетитні коржики, вам потрібні такі компоненти:

  • Кисломолочний сир - 300 г
  • Борошно - 250-300 г
  • Яйця - 1 шт.
  • Вода гаряча - 150 мл 
  • Сіль - 1/3 ч. л. 
  • Олія - 1 ст. л. 
  • Зелень - до смаку

Як готувати коржики на пательні

Для тіста просійте у миску борошно, додайте сіль і олію, трошки перемішайте інгредієнти. Додайте воду і замісіть тісто.

В процесі можна підсипати борошно за необхідності - консистенція тіста має бути така, щоб воно не липнуло до стінок миски і до рук. Після того, як тісто вимішане, залиште його на 10-15 хвилин.

Підготуйте начинку - в окрему миску викладіть сир, розбийте до нього одне яйце, додайте сіль та вимиту, подрібнену зелень. Якщо суміш занадто рідка - можна додати 1 ст. л. борошна.

Начинка для коржиків (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк) 

Присипте робочу поверхню борошном, розділіть тісто на приблизно однакові за розміром частини. З кожного утвореного шматочка сформуйте кульку і розкачайте її на круглий за формою пласт в 1-2 мм завтовшки.

Викладіть на одну половину палянички начинку і складіть тісто, сховавши начинку - так, як при ліпленні вареників.

Паляничка з начинкою (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк) 

Суху пательню добре розігрійте, після цього зменште температуру до мінімальної і підсмажте коржі - по 3 хвилини з кожної сторони. 

Рум'яні коржики викладіть на тарілку - і можна пригощатися.

 

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