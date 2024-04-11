Коржики з сиром і зеленню без масла на сніданок: рецепт для всієї сім'ї

Що потрібно для коржиків з сиром і зеленню

Щоб приготувати на пательні без масла ці апетитні коржики, вам потрібні такі компоненти:

Кисломолочний сир - 300 г

Борошно - 250-300 г

Яйця - 1 шт.

Вода гаряча - 150 мл

Сіль - 1/3 ч. л.

Олія - 1 ст. л.

Зелень - до смаку

Як готувати коржики на пательні

Для тіста просійте у миску борошно, додайте сіль і олію, трошки перемішайте інгредієнти. Додайте воду і замісіть тісто.

В процесі можна підсипати борошно за необхідності - консистенція тіста має бути така, щоб воно не липнуло до стінок миски і до рук. Після того, як тісто вимішане, залиште його на 10-15 хвилин.

Підготуйте начинку - в окрему миску викладіть сир, розбийте до нього одне яйце, додайте сіль та вимиту, подрібнену зелень. Якщо суміш занадто рідка - можна додати 1 ст. л. борошна.

Начинка для коржиків (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Присипте робочу поверхню борошном, розділіть тісто на приблизно однакові за розміром частини. З кожного утвореного шматочка сформуйте кульку і розкачайте її на круглий за формою пласт в 1-2 мм завтовшки.

Викладіть на одну половину палянички начинку і складіть тісто, сховавши начинку - так, як при ліпленні вареників.

Паляничка з начинкою (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Суху пательню добре розігрійте, після цього зменште температуру до мінімальної і підсмажте коржі - по 3 хвилини з кожної сторони.

Рум'яні коржики викладіть на тарілку - і можна пригощатися.