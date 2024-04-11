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Коржики с сыром и зеленью без масла на завтрак: рецепт для всей семьи

Как готовить коржики с сыром и зеленью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Коржики с сыром - легкий несладкий завтрак или перекус. Из других преимуществ этих коржиков - их можно быстро приготовить на сковороде, кроме этого, масло во время жарки не нужно - ведь оно используется в тесте.

О том, как готовить коржики с сыром и зеленью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что нужно для коржиков с сыром и зеленью

Чтобы приготовить на сковороде без масла эти аппетитные коржики, вам нужны следующие компоненты:

  • Творог - 300 г
  • Мука - 250-300 г
  • Яйца - 1 шт.
  • Вода горячая - 150 мл
  • Соль - 1/3 ч. л.
  • Масло растительное - 1 ст. л.
  • Зелень - по вкусу

Как готовить коржики на сковороде

Для теста просейте в миску муку, добавьте соль и растительное масло, немного перемешайте ингредиенты. Добавьте воду и замесите тесто.

В процессе можно подсыпать муку при необходимости - консистенция теста должна быть такова, чтобы оно не липнуло к стенкам миски и к рукам. После того как тесто вымешано, оставьте его на 10-15 минут.

Подготовьте начинку - в отдельную миску выложите творог, разбейте к нему одно яйцо, добавьте соль и вымытую, измельченную зелень. Если смесь слишком жидкая - можно добавить 1 ст. л. муки.

Начинка для лепешек (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк) 

Присыпьте рабочую поверхность мукой, разделите тесто на примерно одинаковые по размеру части. Из каждого образовавшегося кусочка сформируйте шарик и раскатайте его на круглый по форме пласт в 1-2 мм толщиной.

Выложите на одну половину лепешки начинку и сложите тесто, спрятав начинку - так, как при лепке вареников.

Лепешка с начинкой (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк) 

Сухую сковороду хорошо разогрейте, после этого убавьте температуру до минимальной и поджарьте коржики - по 3 минуты с каждой стороны.

Румяные коржики выложите на тарелку - и можно угощаться.

 

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