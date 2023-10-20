Корупція злетить на новий рівень. Росіяни поширюють фейки про медичний канабіс в Україні

Влітку до Верховної Ради України подали законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Мета його застосування та методи контролю обігу суттєво відрізняються від рекреаційного канабісу. Крім того, в Україні розробляють способи запобігання створенню "чорного ринку" та корупції. Однак росіяни, схоже, цілеспрямовано випускають це з виду.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, що не так із повідомленнями ворогів та що потрібно знати українцям.

Що потрібно знати

На одному з російських телеграм-каналів з'явилося повідомлення про те, що в Україні легалізовують рекреаційний медичний канабіс. Вони також додають, що нібито уряд не розробив метод боротьби з нелегальним ввезенням, через що рівень корупції зросте.

Розберімося послідовно. Насамперед в Україні мають намір легалізувати саме медичний канабіс, а не рекреаційний.

Різниця полягає в тому, що на відміну від рекреаційного, у медичному канабісі рівень тетрагідроканабінолу низький. Це основний психоактивний компонент канабісу.

А от основний лікувальний компонент медичного канабісу - канабідіол - не має вираженої психоактивної дії. Водночас канабідіол є ефективним для лікування та полегшення симптомів багатьох захворювань.

Стосовно зростання рівня корупції, то, звісно, "легалайз" повинен передбачати відповідні зміни у законодавстві, яке й регулює обіг наркотичних засобів. Тому першою чергою потрібно забезпечити отримання і ліцензії на будь-який етап "життєдіяльності" таких препаратів.

"Звичайно, тут також можливі зловживання, як, наприклад з антибактеріальними лікарськими засобами. Проте звертаю увагу, що ліки з канабісу будуть належати до групи наркотичних препаратів, тобто відпускатимуться не всіма аптеками й за особливими рецептами", - раніше пояснювала РБК-Україна юрист ЮКК "Де-Юре" Наталя Щукіна.

А от щодо зловживання лікарями на виписування рецептів, на думку правозахисниці, говорити не потрібно.

"Оскільки медичний канабіс не має очікуваного ефекту ейфорії, особи, які вживають наркотичні засоби, не зможуть задовольнити свої потреби ліками на основі конопель", - сказала вона.

До того ж електронна система охорони здоров'я дозволяє прослідкувати виписування лікарем рецептів на ті чи інші препарати, а отже, зловживання буде очевидним.