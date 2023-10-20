Коррупция взлетит на новый уровень. Россияне распространяют фейки о медицинском каннабисе в Украине

Летом в Верховную Раду Украины подали законопроект о легализации медицинского каннабиса. Цель его применения и методы контроля обращения существенно отличаются от рекреационного каннабиса. Кроме того, в Украине разрабатываются способы предотвращения создания "черного рынка" и коррупции. Однако россияне, похоже, целенаправленно упускают это из виду.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что не так с сообщениями врагов и что нужно знать украинцам.

Что нужно знать

На одном из российских телеграмм-каналов появилось сообщение о том, что в Украине легализуют рекреационный медицинский каннабис. Они также добавляют, что якобы правительство не разработало метод борьбы с нелегальным ввозом, из-за чего уровень коррупции вырастет.

Разберемся последовательно. В первую очередь в Украине намерены легализовать именно медицинский каннабис, а не рекреационный.

Разница заключается в том, что в отличие от рекреационного, в медицинском каннабисе уровень тетрагидроканабинола низкий. Это основной психоактивный компонент каннабиса.

А вот основной лечебный компонент медицинского каннабиса - каннабидиол - не оказывает выраженного психоактивного действия. В то же время каннабидиол эффективен для лечения и облегчения симптомов многих заболеваний.

Что касается роста уровня коррупции, то "легалайз" должен предусматривать соответствующие изменения в законодательстве, которое и регулирует оборот наркотических средств. Поэтому в первую очередь нужно обеспечить получение и лицензии на любой этап "жизнедеятельности" таких препаратов.

"Конечно, здесь также возможны злоупотребления, как, например, с антибактериальными лекарственными средствами. Однако обращаю внимание, что лекарства с каннабиса будут принадлежать к группе наркотических препаратов, то есть будут отпускаться не всеми аптеками и по особым рецептам", - ранее объясняла РБК-Украина юрист ЮКК "Де-Юре" Наталья Щукина.

А вот о злоупотреблении врачами на выписку рецептов, по мнению правозащитницы, говорить не нужно.

"Поскольку медицинский каннабис не имеет ожидаемого эффекта эйфории, люди, употребляющие наркотические средства, не смогут удовлетворить свои потребности лекарствами на основе конопли", - сказала она.

К тому же электронная система здравоохранения позволяет проследить выписку врачом рецептов на те или иные препараты, а следовательно, злоупотребление будет очевидным.