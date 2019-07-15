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Кортеж Зеленского попал в ДТП с детьми: полиция рассказала о наказании для виновных

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 21:31
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детьми: полиция рассказала о наказании для виновных
Кортеж Зеленского попал в ДТП под Запорожьем (фото: коллаж РБК-Украина)

Водители кортежа президента Украины виновны в аварии с детьми

В воскресенье, 14 июля, между населенными пунктами Васильевка и Мелитополь автомобиль из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП. В аварию также попали автобусы, которые перевозили детей. В полиции рассказали, какое наказание понесут виновники ДТП. Об этом сообщают "Українські Новини".

Две машины Volkswagen Touareg и Volkswagen Transporter врезались в автобусы, в которых ехали дети в оздоровительный лагерь. При этом один из автобусов выехал в кювет. К счастью обошлось без жертв.

 

Кортеж Зеленского попал в ДТП под Запорожьем (фото: informator.ua)

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Запорожской области заявили, что составлено два протокола в отношении водителей кортежа президента за нарушение правил дорожного движения по статье 124. При этом уголовное производство по факту аварии не регистрировалось.

Кортеж Зеленского попал в ДТП под Запорожьем (видео: facebook.com/AvtomobilnaUkraina)

Таким образом, водителям из кортежа президента грозит штраф в размере 340 гривен или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Стоит отметить, что Зеленский прокомментировал ДТП с кортежем президента. Он заявил о том, что если виновники аварии нарушили ПДД, они будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось о том, что дочь Зеленского празднует 15-летие. Поэтому случаю Елена Зеленская показала новое фото с дочерью.

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