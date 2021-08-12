Корова прыгнула "бомбочкой" и искупалась в бассейне: видео с карпатского курорта взрывает сеть

"Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе", - подписаны кадры.

Интересно, что корова совсем не постеснялась людей, которые в это время купались в воде.

После прыжка перепуганное животное плавало по бассейну, пытаясь выбраться. По словам очевидцев, все закончилось хорошо. Воду, правда, придется менять, так как она заметно потемнела после прыжка парнокопытного.

"Все закончилось благополучно. Корова вышла по ступенькам и пошла гулять дальше", - добавила автор видео.

Видео: Корова нырнула в бассейн в Карпатах

В комментариях пользователи шутят над инцидентом, сравнивая корову с дельфином.