Корова стрибнула "бомбочкою" і скупалася в басейні: відео з карпатського курорту підриває мережу

"Бути ближче до природи. Карпати. На відео корова, яка гуляла сама по собі", - підписані кадри.

Цікаво, що корова зовсім не посоромилася людей, які в цей час купалися у воді.

Після стрибка перелякана тварина плавала по басейну, намагаючись вибратися. За словами очевидців, все закінчилося добре. Воду, правда, доведеться міняти, так як вона помітно потемніла після стрибка парнокопитного.

"Все закінчилося благополучно. Корова вийшла сходами і пішла гуляти далі", - додала автор відео.

Відео: Корова пірнула в басейн в Карпатах

У коментарях користувачі жартують над інцидентом, порівнюючи корову з дельфіном.