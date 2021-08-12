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Корова прыгнула "бомбочкой" и искупалась в бассейне: видео с карпатского курорта взрывает сеть

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Карпаты, Четверг 12 августа 2021 12:01
Корова прыгнула "бомбочкой" и искупалась в бассейне: видео с карпатского курорта взрывает сеть Коллаж РБК-Украина: Корова искупалась в бассейне на курорте в Карпатах
Автор: Светлана Мащенко

На одном из курортов в Карпатах произошел очень курьезный случай с коровой. Животное подошло к бассейну и прыгнуло туда прямо на глазах у отдыхающих.

Видео появилось на Facebook-странице жительницы Днепра Александры Стасюк.

"Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе", - подписаны кадры.

Интересно, что корова совсем не постеснялась людей, которые в это время купались в воде.

После прыжка перепуганное животное плавало по бассейну, пытаясь выбраться. По словам очевидцев, все закончилось хорошо. Воду, правда, придется менять, так как она заметно потемнела после прыжка парнокопытного.

"Все закончилось благополучно. Корова вышла по ступенькам и пошла гулять дальше", - добавила автор видео.

Видео: Корова нырнула в бассейн в Карпатах

В комментариях пользователи шутят над инцидентом, сравнивая корову с дельфином.

  • Какая суперская корова. Наверное, Олимпиаду пересмотрела.
  • Корова в душе дельфин.
  • Класс, корова зажарилась.
  • Испания курит в сторонке с бычками на улице...

Ранее мы писали, что утка с утятами устроила заплыв в бассейне во Львове. Появилось милое видео.

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