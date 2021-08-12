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Корова стрибнула "бомбочкою" і скупалася в басейні: відео з карпатського курорту підриває мережу

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Карпати, Четвер 12 серпня 2021 12:01
Корова стрибнула "бомбочкою" і скупалася в басейні: відео з карпатського курорту підриває мережу Колаж РБК-Україна: Корова скупалася в басейні на курорті в Карпатах
Автор: Світлана Мащенко

На одному з курортів в Карпатах стався дуже курйозний випадок з коровою. Тварина підійшла до басейну і стрибнула туди прямо на очах у відпочиваючих.

Відео з'явилося на Facebook-сторінці мешканки Дніпра Олександри Стасюк.

"Бути ближче до природи. Карпати. На відео корова, яка гуляла сама по собі", - підписані кадри.

Цікаво, що корова зовсім не посоромилася людей, які в цей час купалися у воді.

Після стрибка перелякана тварина плавала по басейну, намагаючись вибратися. За словами очевидців, все закінчилося добре. Воду, правда, доведеться міняти, так як вона помітно потемніла після стрибка парнокопитного.

"Все закінчилося благополучно. Корова вийшла сходами і пішла гуляти далі", - додала автор відео.

Відео: Корова пірнула в басейн в Карпатах

У коментарях користувачі жартують над інцидентом, порівнюючи корову з дельфіном.

  • Яка суперська корова. Напевно, Олімпіаду передивилася.
  • Корова в душі дельфін.
  • Клас, корова засмажилася.
  • Іспанія курить в сторонці з бичками на вулиці...

Раніше ми писали, що качка з каченятами влаштувала заплив у басейні у Львові. З'явилося миле відео.

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