Короткий рабочий день перед праздником: могут ли в детсадах устанавливать собственный график

Возмущенные родители начали сообщать в социальных сетях, что в детских садах просят забрать детей до обеда – в 12:00. Мол, сокращенный рабочий день и дежурной группы не будет.

Однако у родителей рабочий день сокращен всего на один час и многие не освободятся раньше 16:00-17:00. Что же им делать в такой ситуации?

По словам юриста Романа Бондаренко, детские сады обязаны работать согласно четкому графику, который утвержден государством.

"Учебные заведения, садики должны работать в привычном режиме. Единственно, что перед праздниками продолжительность рабочего дня сокращается на один час – все", - подчеркнул эксперт.

Если родителей просят не приводить детей в детский сад накануне праздников или требуют забрать их намного раньше, то такие требования неправомерны.

"Самодеятельность непосредственно учебных заведений. Родители должны руководствоваться тем, что у них такие же права, как и у воспитателей. Если воспитатель хочет пол дня не работать, то и родители тоже могут хотеть пол дня не работать. Впрочем, закон для всех одинаков", - добавил Бондаренко.

Он порекомендовал родителям в таких ситуациях сначала обратиться к директору учебного заведения. Если там не отреагировали, то обращайтесь в департамент образования, которому подчиняется заведение.

В нормах закона указано четко – в предпраздничный день разрешается сократить рабочий день на один час.