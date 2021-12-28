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ПриватБанк обнародовал график работы в новогодние праздники

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 16:44
ПриватБанк обнародовал график работы в новогодние праздники Фото: ПриватБанк показал график работы на праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В новогодние праздники ПриватБанк продолжает работать онлайн в режиме 24 часа в сутки. Однако для юридических лиц доступны не все платежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

31 декабря 2021 года Система электронных платежей (СЭП) НБУ принимает платежи только в адрес НБУ и органов Государственной казначейской службы Украины (до 13:00).

В этот день в ПриватБанке платежи в другие банки обрабатываются круглосуточно, но выполняются 4 января 2022 года;

Платежи (в т. ч. торговая выручка, инкассация, регулярные платежи) на счета в ПриватБанке:

  • принимаются до 00:00;
  • отправляются с 06:00 до 24:00.

Регулярные платежи:

  • в адрес НБУ и органов Государственной казначейской службы Украины выполняются только до 13:00;
  • в другие банки - не выполняются.

1, 2 и 3 января 2022 года - выходные дни

В эти дни платежи (в другие банки/на счета в ПриватБанке) обрабатываются круглосуточно, но выполняются 4 января 2022 года.

Регулярные платежи (в другие банки/на счета в ПриватБанке) не производятся.

Средства, направленные на погашение задолженности по кредитам или размещение депозитов на счетах в ПриватБанке будут зачислены 4 января 2022 года.

Торговая выручка и инкассация на счета в ПриватБанке принимаются в обычном режиме, но будут зачислены 4 января 2022 года.

Сообщения об открытии счетов в Государственную фискальную службу Украины направляются 4 января 2022 года.

4, 5 и 6 января 2022 года - рабочие дни

Принимаются входящие платежи до 00:00;

Отправка платежей проводится 06:00 до 24:00.

7, 8, 9 января 2022 года - выходные дни

Платежи в другие банки обрабатываются круглосуточно, но производятся 10 января 2022 года.

Платежи (в т. ч. торговая выручка, инкассация) на счета в ПриватБанке:

  • принимаются до 00:00;
  • отправляются с 06:00 до 24:00.

Напомним, Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2021 года. Также утвержден график работы в течение 2022 года.

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