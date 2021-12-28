ПриватБанк обнародовал график работы в новогодние праздники
В новогодние праздники ПриватБанк продолжает работать онлайн в режиме 24 часа в сутки. Однако для юридических лиц доступны не все платежи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
31 декабря 2021 года Система электронных платежей (СЭП) НБУ принимает платежи только в адрес НБУ и органов Государственной казначейской службы Украины (до 13:00).
В этот день в ПриватБанке платежи в другие банки обрабатываются круглосуточно, но выполняются 4 января 2022 года;
Платежи (в т. ч. торговая выручка, инкассация, регулярные платежи) на счета в ПриватБанке:
- принимаются до 00:00;
- отправляются с 06:00 до 24:00.
Регулярные платежи:
- в адрес НБУ и органов Государственной казначейской службы Украины выполняются только до 13:00;
- в другие банки - не выполняются.
1, 2 и 3 января 2022 года - выходные дни
В эти дни платежи (в другие банки/на счета в ПриватБанке) обрабатываются круглосуточно, но выполняются 4 января 2022 года.
Регулярные платежи (в другие банки/на счета в ПриватБанке) не производятся.
Средства, направленные на погашение задолженности по кредитам или размещение депозитов на счетах в ПриватБанке будут зачислены 4 января 2022 года.
Торговая выручка и инкассация на счета в ПриватБанке принимаются в обычном режиме, но будут зачислены 4 января 2022 года.
Сообщения об открытии счетов в Государственную фискальную службу Украины направляются 4 января 2022 года.
4, 5 и 6 января 2022 года - рабочие дни
Принимаются входящие платежи до 00:00;
Отправка платежей проводится 06:00 до 24:00.
7, 8, 9 января 2022 года - выходные дни
Платежи в другие банки обрабатываются круглосуточно, но производятся 10 января 2022 года.
Платежи (в т. ч. торговая выручка, инкассация) на счета в ПриватБанке:
- принимаются до 00:00;
- отправляются с 06:00 до 24:00.
Напомним, Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2021 года. Также утвержден график работы в течение 2022 года.