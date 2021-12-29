Транспорт в Киеве изменит работу в новогоднюю ночь: график

В Киеве в новогоднюю ночь продолжат работу общественного транспорта. Метро будет работать на два часа дольше, а фуникулер - круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Метро и наземный транспорт

Так, на два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Вместе с тем, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".

Фуникулер

В частности, в ночь с 31 декабря на 1 января Киевский фуникулер будет работать круглосуточно.