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Транспорт в Киеве изменит работу в новогоднюю ночь: график

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Киев, Среда 29 декабря 2021 14:26
Транспорт в Киеве изменит работу в новогоднюю ночь: график Фото: транспорт в Киеве сменит работу в новогоднюю ночь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве в новогоднюю ночь продолжат работу общественного транспорта. Метро будет работать на два часа дольше, а фуникулер - круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Метро и наземный транспорт

Так, на два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Вместе с тем, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".

Фуникулер

В частности, в ночь с 31 декабря на 1 января Киевский фуникулер будет работать круглосуточно.

Напомним, в Киеве могут ввести спецпропуска на транспорт. В городе утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".

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