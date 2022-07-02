Короткая передышка с дождями и жара снова вернется: новый прогноз синоптиков

Погода в Украине 2 июля

Грозы в субботу накроют почти все области на западе страны. Во всех остальных областях будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +19 градусов, только на востоке упадет до +11 +13 градусов.

Днем на западе ожидается до +30 +32 градусов, местами станет прохладнее, до +28 градусов. В центре и на севере Украины ожидается от +27 до +29 градусов, в южной части до +31 градуса.

А вот на востоке в субботу будет комфортное тепло, от +23 до +25 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 2 июля

Погода в Киеве

В Киеве 2 июля будет солнечно и сухо, без осадков. Ночью +17 +19 градусов, днем +27 +29 градусов.

По прогнозу портала Sinoptik, до 6 июля в столице будет сухо, солнечно и жарко. Температура днем будет повышаться до +30 +34 градусов.

6 июля ожидается гроза, которая собьет высокие температуры. 7 июля пройдет сильный дождь, а с 8 июля температура днем упадет до +20 +24 градусов.

Что будет с погодой дальше

В воскресенье грозы ожидаются только в западных областях страны. Температура там начнет снижаться, до +25 +27 градусов.

На остальной территории Украины будет солнечно и сухо. В большинстве областей воздух раскалится до +29 +32 градусов, на востоке ожидается +27 +29 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 3 июля

В понедельник, 4 июля, жара снова охватит всю Украину. Осадки не прогнозируются, возможно усиление ветра.

Ночью температура будет колебаться от +14 до +18 градусов, днем по всем областям синоптики прогнозируют от +30 до +32 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 4 июля