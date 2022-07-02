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Короткий перепочинок з дощами і спека знову повернеться: новий прогноз синоптиків

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями порадує невеликою прохолодою. Частину областей затягне грозами та дощами. Але спека знову повернеться і вже до понеділка синоптики знову обіцяють до + 32 градусів.

Яка погода очікує українців найближчими днями - читайте в матеріалі нижче.

Погода в Україні 2 липня

Грози в суботу накриють майже всі області на заході країни. У всіх інших областях буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі коливатиметься від + 15 до +19 градусів, лише на сході впаде до +11 + 13 градусів.

Вдень на заході очікується до + 30 +32 градусів, місцями стане прохолодніше, до + 28 градусів. У центрі та на півночі України очікується від +27 до +29 градусів, у південній частині до +31 градуса.

А ось на сході в суботу буде комфортне тепло, від +23 до +25 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 2 липня

Погода в Києві

У Києві 2 липня буде сонячно і сухо, без опадів. Вночі + 17 +19 градусів, вдень +27 + 29 градусів.

За прогнозом порталу Sinoptik, до 6 липня в столиці буде сухо, сонячно і жарко. Температура вдень підвищуватиметься до + 30 + 34 градусів.

6 липня очікується гроза, яка зіб'є високі температури. 7 липня пройде сильний дощ, а з 8 липня температура вдень впаде до +20 +24 градусів.

Що буде з погодою далі

У неділю грози очікуються тільки в західних областях країни. Температура там почне знижуватися, до + 25 + 27 градусів.

На решті території України буде сонячно і сухо. У більшості областей повітря розжариться до +29 +32 градусів, на сході очікується +27 + 29 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 3 липня

У понеділок, 4 липня, спека знову охопить всю Україну. Опади не прогнозуються, можливе посилення вітру.

Вночі температура коливатиметься від + 14 до +18 градусів, вдень по всіх областях синоптики прогнозують від +30 до + 32 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 4 липня

До речі, раніше ми писали про те, яку погоду обіцяють у липні синоптики.

А також розповідали, що у Києві було зафіксовано точно таке ж метеорологічне явище, як і рік тому.

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