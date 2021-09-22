В Коростене загадочно умерли мать с дочерьми: в квартире нашли грибы и алкоголь

Как было установлено, женщина 1968 года рождения 19 сентября помогала с ремонтом 84-летнему пенсионеру в его квартире, и тут у нее резко ухудшилось самочувствие. Состояние 53-летней женщины стремительно ухудшалось, и она умерла еще до прибытия медиков "скорой".

На следующий день, 20 сентября, сын умершей приехал, чтобы организовать похороны, и отправился в ее квартиру, но попасть туда не смог. Когда же дверь открыл слесарь, то внутри были обнаружены тела матери женщины (1944 года рождения) и ее младшей сестры (1973 года рождения).

На месте ЧП работали полицейские следственно-оперативной группы. По факту происшествия были начаты уголовные производства.

В запертой изнутри квартире не было признаков постороннего проникновения - двери и окна были закрыты. Там же нашли посуду с грибами и не магазинными спиртными напитками. Этот алкоголь вместе с продуктами изъяли для дальнейшего исследования.

Продолжается установка всех обстоятельств.

В Коростене внезапно умерла пенсионерка с двумя дочерьми (фото: zt.npu.gov.ua)

Кому опасно есть грибы и почему

Напомним, что специалисты и медики настоятельно рекомендуют после сбора грибов не затягивать с приготовлением (лучше в течение суток), а уже готовые лучше всего хранить в холодильнике, но не более суток. Обваривать грибы следует в подсоленной воде не менее 3 раз по пол часа. При этом важно помнить, что каждый гриб может содержать в себе компоненты, которые при определенных условиях могут вырабатывать токсины.

Одной из основных причиной отравления грибами, помимо недостаточной обработки или неправильной технологии приготовления, является непереносимость. Так, в грибах есть хитин - гребная клетчатка и не каждый желудок может его переварить. У детей до 12 лет и пожилых людей необходимого фермента для переваривания хитина очень мало.

Добавим, что грибы категорически нельзя употреблять также беременным и женщинам, которые кормят грудью.

Какие симптомы отравления

тошнота

рвота

резкая боль в животе

диарея

головокружение

повышение температуры тела

снижение пульса

удушье

судороги

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)

бред, появление галлюцинаций, головная боль.

Что делать при отравлениях