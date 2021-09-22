У Коростені загадково померли мати з дочками: у квартирі знайшли гриби та алкоголь

Як було встановлено, жінка 1968 року народження 19 вересня допомагала з ремонтом 84-річному пенсіонеру в його квартирі, і тут у неї різко погіршилося самопочуття. Стан 53-річної жінки стрімко погіршувався, і вона померла ще до прибуття медиків "швидкої".

На наступний день, 20 вересня, син померлої приїхав, щоб організувати похорон, і відправився в її квартиру, але потрапити туди не зміг. Коли ж двері відкрив слюсар, то всередині були виявлені тіла матері жінки (1944 року народження) та її молодшої сестри (1973 року народження).

На місці НП працювали поліцейські слідчо-оперативної групи. За фактом події були розпочаті кримінальні провадження.

У замкненій зсередини квартирі не було ознак стороннього проникнення - двері та вікна були зачинені. Там же знайшли посуд з грибами та не магазинними спиртними напоями. Цей алкоголь разом з продуктами вилучили для подальшого дослідження.

Триває встановлення всіх обставин.

У Коростені раптово померла пенсіонерка з двома доньками (фото: zt.npu.gov.ua)

Кому небезпечно їсти гриби та чому

Нагадаємо, що фахівці та медики настійно рекомендують після збору грибів не затягувати з приготуванням (краще протягом доби), а вже готові найкраще зберігати в холодильнику, але не більше ніж добу. Обварювати гриби слід в підсоленій воді не менше 3 разів по пів години. При цьому важливо пам'ятати, що кожен гриб може містити в собі компоненти, які при певних умовах можуть виробляти токсини.

Однією з основних причиною отруєння грибами, крім недостатньої обробки або неправильної технології приготування, є непереносимість. Так, в грибах є хітин - клітковина і не кожен шлунок може його переварити. У дітей до 12 років і літніх людей необхідного ферменту для перетравлення хітину дуже мало.

Додамо, що гриби категорично не можна вживати також вагітним і жінкам, які годують груддю.

Які симптоми отруєння

нудота

блювота

різкий біль в животі

діарея

запаморочення

підвищення температури тіла

зниження пульсу

задуха

судома

відтік крові від кінцівок (холодні руки і ноги)

марення, поява галюцинацій, головний біль.

Що робити при отруєннях