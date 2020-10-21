Не коронавирусом единым: от чего чаще всего умирают украинцы

Смертельные болезни (коллаж: РБК-Украина)

Эксперты назвали самые опасные болезни, от которых больше всего умирает украинцев

Кроме коронавируса в Украине еще множество других опасных болезней, которые приводят к смерти украинцев. С января по август 2020 года в стране умерло 378 315 человек. Осложнения от COVID-19 также внесли свою лепту в статистику (2 565 человек).

Среди этих смертей от коронавируса у 2 412 человек COVID-19 был диагностирован при жизни, а у 153 после смерти. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

С января по август этого года больше всего людей умерли от болезней, связанных с системой кровообращения - 256 474 человека, из них 177 397 от ишемической болезни сердца.

У 51 817 человек были диагностированы опухоли. У 51 353 - злокачественные.

От внешних причин умерли 18 455 человек: самоубийства - 4 236 человек, ДТП - 2 346, отравление алкоголем - 1 383, убийства - 880.

От болезней органов пищеварения умерли 15 259 человека, из них от алкогольной болезни печени – 1 212.

7 444 человек скончались из-за проблем с органами дыхания. Среди них 4 026 человек болели гриппом и пневмонией.

Инфекционные и паразитарные болезни забрали жизни 4 761 человек: туберкулез - 2 052, ВИЧ - 2 019.

Из-за болезни нервной системы скончались 2 837 человек.

Также зафиксированы смерти, которые не проявляли симптомы вышеуказанных болезней, имели отклонения от нормы - это 12 582 человек.

Напомним, академик НАН рассказал, что коронавирус может исчезнуть сам.

Ранее в Украине 8-летний ребенок "сгорел" от коронавируса.