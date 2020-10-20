В Украине 8-летний ребенок "сгорел" от коронавируса: обнаружили хронические болезни

Мальчик 8 лет умер от коронавируса под Ивано-Франковском (коллаж: РБК-Украина)

Врачи подозревают, что сопутствующие заболевания могли стать причиной смерти ребенка

Под Ивано-Франковском от коронавирусной инфекции скончался 8-летний мальчик. Он стал пятой жертвой COVID-19 среди детей в Украине. Какие у него были опасные хронические заболевания, которые могли стать причиной летального исхода – рассказывается в материале OBOZREVATEL.

Мальчик умер буквально через несколько дней после того, как у него проявились симптомы инфекции.

"Медицинский работник школы-интерната сказала нам, что заболел он в тот же день, когда его и привезли к нам, 15 октября. Он был болезненным ребенком, у него было ожирение, и мальчик отставал в умственном развитии", – сказал главный врач больниц Петр Лесив.

8-летний мальчик был родом из села Казанив Ивано-Франковской области и учился в специализированной школе-интернате в селе Печенижин. Директор учебного заведения рассказала, что мальчик вернулся с выходных в школу, его осмотрел врач, измерил температуру, она была нормальной. Сам ребенок вполне веселым и активным. Вечером у мальчика заметили повышение температуры и усталость. Тогда администрация учебного заведения позвонила с "скорую".

"Мальчик часто болел, не раз бывал в больнице. У него есть родители и две сестры. Пока еще похорон не было", – уточнила директор.

Погибший от коронавируса был одним из трех детей в семье. Обе его сестры также учились в специализированном интернате. О семье Миши рассказывают, что родители очень бедные, стоят на учете у социальных служб.

"Отец тоже с детства болен, у него что-то с легкими, он задыхается. И еще сахарный диабет. Он постоянно по больницам, и все лето там провел. Ненадолго выйдет и снова на лечение. Его жена, мама Миши, разрывалась между ребенком и мужем. И теперь у них такое горе в семье, Миши не стало", – говорит соседка в комментарии изданию.

В поселке сейчас все напуганы. Соседи говорят, что если кто и болеет коронавирусом в поселке, то этого не афишируют. Для односельчан новость стала шоком, ведь Миша стал 5-м ребенком в Украине, погибшим от этого вируса.

Ранее РБК-Украина писало, что более 75% смертей от коронавируса в Украине зафиксировали среди людей старше 60 лет.

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