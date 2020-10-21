Не коронавірусом єдиним: від чого найчастіше помирають українці

Смертельні хвороби (колаж: РБК-Україна)

Експерти назвали найбільш небезпечні хвороби, від яких найбільше помирає українців

Крім коронавіруса в Україні ще безліч інших небезпечних хвороб, які призводять до смерті українців. З січня по серпень 2020 року в країні померло 378 315 осіб. Ускладнення від COVID-19 також внесли свою лепту в статистику (2 565 осіб).

Серед цих смертей від коронавіруса у 2 412 осіб COVID-19 був діагностований при житті, а у 153 після смерті. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

З січня по серпень цього року найбільше людей померли від хвороб, пов'язаних з системою кровообігу - 256 474 людини, з них 177 397 від ішемічної хвороби серця.

У 51 817 осіб були діагностовані пухлини. У 51 353 - злоякісні.

Від зовнішніх причин померли 18 455 осіб: самогубства - 4 236 осіб, ДТП - 2 346, отруєння алкоголем - 1 383, вбивства - 880.

Від хвороб органів травлення померли 15 259 людини, з них від алкогольної хвороби печінки – 1 212.

7 444 осіб померли через проблеми з органами дихання. Серед них 4 026 осіб хворіли на грип і пневмонію.

Інфекційні і паразитарні хвороби забрали життя 4 761 осіб: туберкульоз - 2 052, ВІЛ - 2 019.

Через хвороби нервової системи померли 2 837 осіб.

Також зафіксовані смерті, які не виявляли симптоми вищевказаних хвороб, мали відхилення від норми - це 12 582 осіб.

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