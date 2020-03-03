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Через коронавірус в Україні можуть змінити правила виклику швидкої: подробиці

STYLERЖиття    03.03.2020 - 14:49
Через коронавірус в Україні можуть змінити правила виклику швидкої: подробиці
Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні став причиною посилення заходів безпеки

Коронавірус в Україні діагностували у чоловіка з Чернівецької області. У зв'язку з цим у нас можуть змінити правила виклику швидкої медичної допомоги. Що відомо про нововведення - в матеріалі Styler.

Так, тепер швидка допомога буде виїжджати до пацієнтів додому з високою температурою і підозрою на коронавірус. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Луфер під час брифінгу МОЗ.

Нагадаємо, що раніше за регламентом, медики не зобов'язані були виїжджати до пацієнтів з високою температурою, яку можна збити самостійно (до +39°С).

Таке правило, за словами заступника міністра, буде працювати для запобігання інфікування більшої кількості українців у разі виявлення нових можливих випадків зараженняCOVID-2019.

Це потрібно для того, щоб лікар міг приїхати додому, і людина не подорожувала по місту", - пояснив чиновник МОЗ.

Дмитро Луфер також повідомив, що в Україні є розроблений і затверджений план дій, а лікарі знають, що робити у разі виявлення коронавірусної інфекції.

Що відомо про коронавірус в Україні і про чоловіка, у якого він був діагностований COVID-2019, можна прочитати в матеріалі.

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