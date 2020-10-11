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У коронавируса появились три новых симптома: обратите внимание на ноги

Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус может проявляться необычными симптомами

У коронавируса выявили три новых нетипичных симптома, на которые следует обращать внимание. О неизвестных ранее признаках COVID-19 заговорили в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям.

Это боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах, пишет Daily Mail.

Ученым удалось прийти к такому выводу после исследования, которое показало, что лишь каждый пятый житель Британии выбирает самоизоляцию. Это происходит в случае, если у человека явные признаки инфицирования.

Помимо этого, ученые выяснили, что женщины более подвержены заражаться коронавирусом. Ведь они, как правило, чаще выполняют работу по дому. Поэтому они подвергаются воздействию микробов от других членов семьи.

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Отмечается, что новые признаки заболевания не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по симптомам COVID-19 с целью не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирования.

Напомним, что симптомами коронавируса по ВОЗ являются:

  • Высокая температура;
  • Затрудненное дыхание;
  • Чихание, кашель и заложенность носа;
  • Боли в мышцах и в груди;
  • Головная боль и слабость;
  • Возможна тошнота, рвота и диарея.

Отметим, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине в Минздраве могут разворачивать дополнительные мобильные госпитали. Недавно Виктор Ляшко рассказал, в каких именно регионах это будет происходить.

А вот знаменитый инфекционист Ольга Голубовская недавно заявила, что ближайшие полгода в Украине будут очень тяжелыми.

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