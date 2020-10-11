У коронавірусу з'явилися три нових симптоми: зверніть увагу на ноги

У коронавірусу виявили три нових нетипових симптоми, на які слід звертати увагу. Про невідомі раніше ознаки COVID-19 заговорили в науково-консультативній групі з надзвичайних ситуацій.

Це біль у м'язах, стомлюваність і пухирі на ногах, пише Daily Mail.

Вченим вдалося дійти до такого висновку після дослідження, яке показало, що лише кожен п'ятий житель Британії вибирає самоізоляцію. Це відбувається у разі, якщо у людини явні ознаки інфікування.

Крім цього, вчені з'ясували, що жінки більш схильні заражатися коронавірусом. Адже вони, як правило, частіше виконують роботу по дому. Тому вони піддаються впливу мікробів від інших членів сім'ї.

Наголошується, що нові ознаки захворювання не будуть додані до переліку Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS) за симптомами COVID-19 з метою не допустити перевантаження місць, в яких проходять тестування.

Нагадаємо, що симптомами коронавіруса за ВООЗ є:

Висока температура;

Утруднене дихання;

Чхання, кашель і закладеність носа;

Болі в м'язах і в грудях;

Головний біль і слабкість;

Можлива нудота, блювота і діарея.

Зазначимо, що через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні у МОЗ можуть розгортати додаткові мобільні госпіталі. Нещодавно Віктор Ляшко розповів, в яких саме регіонах це буде відбуватися.

А ось відомий інфекціоніст Ольга Голубовська нещодавно заявила, що найближчі півроку в Україні будуть дуже важкими.