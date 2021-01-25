У коронавируса нашли расовые различия: кто больше подвержен риску

Коронавирус по-разному переносят люди, принадлежащие к разным этническим группам. Такой вывод сделали ученые после анализа данных почти двух тысяч пациентов, перенесших болезнь.

По информации медицинского журнала BMJ Open, среди 1737 пациентов с коронавирусом старше 16 лет 538 человек являлись выходцами из Азии (31%), 340 человек (20%) - имели темный цвет кожи, а 707 пациентов (40%) - представители европеоидной расы.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust сделали вывод, что пациенты из Азии в полтора раза чаще чем белокожие попадали в отделение интенсивной терапии и нуждались в подключении к аппарату ИВЛ. А люди с темным цветом кожи - в 1,8 раза чаще нуждались в экстренных мерах, чем светлокожие пациенты.

Выше оказалась и смертность среди выходцев из Азии (в полтора раза), а у темнокожих людей в 1,3 раза, чем у людей со светлой кожей.

Риск оказаться подключенными к аппарату ИВЛ также выше на 50-80% у людей с темным цветом кожи и пациентов из Азии, чем у белокожих людей.

В целом, ученые пришли к выводу, что светлокожие люди легче переносили болезнь, а представители других этнических типов чаще попадали в больницу.

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