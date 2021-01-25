ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У коронавіруса знайшли расові відмінності: хто більше схильний до ризику

Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус по-різному переносять люди, які належать до різних етнічних груп. Такий висновок зробили вчені після аналізу даних майже двох тисяч пацієнтів, що перенесли хворобу.

За інформацією медичного журналу BMJ Open серед 1737 пацієнтів з коронавірусом старше 16 років 538 осіб були вихідцями з Азії (31%), 340 осіб (20%) - мали темний колір шкіри, а 707 пацієнтів (40%) - представники європеоїдної раси.

Вчені з Лондонського університету королеви Марії та фонду Barts Health NHS Trust зробили висновок, що пацієнти з Азії в півтора рази частіше ніж білошкірі потрапляли у відділення інтенсивної терапії і потребували підключення до апарату ШВЛ. А люди з темним кольором шкіри - в 1,8 рази частіше потребували екстрених заходах, ніж світлошкірі пацієнти.

Вище виявилася і смертність серед вихідців з Азії (у півтора рази), а у темношкірих людей в 1,3 рази, ніж у людей зі світлою шкірою.

Популярні новини

Ризик опинитися підключеними до апарату ШВЛ також вище на 50-80% у людей з темним кольором шкіри і пацієнтів з Азії, ніж у білошкірих людей.

В цілому, вчені прийшли до висновку, що світлошкірі люди легше переносили хворобу, а представники інших етнічних типів частіше потрапляли в лікарню.

Раніше ми писали, що у дітей виявили симптом COVID-19, який можна сплутати іншою хворобою.

Також вчені розповіли про спосіб носіння маски, який дає подвійний захист від коронавіруса.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус