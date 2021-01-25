У коронавіруса знайшли расові відмінності: хто більше схильний до ризику

Коронавірус по-різному переносять люди, які належать до різних етнічних груп. Такий висновок зробили вчені після аналізу даних майже двох тисяч пацієнтів, що перенесли хворобу.

За інформацією медичного журналу BMJ Open серед 1737 пацієнтів з коронавірусом старше 16 років 538 осіб були вихідцями з Азії (31%), 340 осіб (20%) - мали темний колір шкіри, а 707 пацієнтів (40%) - представники європеоїдної раси.

Вчені з Лондонського університету королеви Марії та фонду Barts Health NHS Trust зробили висновок, що пацієнти з Азії в півтора рази частіше ніж білошкірі потрапляли у відділення інтенсивної терапії і потребували підключення до апарату ШВЛ. А люди з темним кольором шкіри - в 1,8 рази частіше потребували екстрених заходах, ніж світлошкірі пацієнти.

Вище виявилася і смертність серед вихідців з Азії (у півтора рази), а у темношкірих людей в 1,3 рази, ніж у людей зі світлою шкірою.

Ризик опинитися підключеними до апарату ШВЛ також вище на 50-80% у людей з темним кольором шкіри і пацієнтів з Азії, ніж у білошкірих людей.

В цілому, вчені прийшли до висновку, що світлошкірі люди легше переносили хворобу, а представники інших етнічних типів частіше потрапляли в лікарню.

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