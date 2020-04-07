Коронавирус очень живучий: ученые рассказали, как долго COVID-19 живет в организме

Коронавирус в Украине зафиксирован у 1462 человек, из которых 45 человек скончались. Общее количество зараженных в мире по состоянию на 7 апреля составило более одного миллиона 300 тысяч человек.

Однако не у всех пациентов есть симптомы коронавируса и они переносят заболевание в легкой форме, иногда даже не подозревают, что инфицированы. Как выяснили китайские ученые, в организме таких пациентов COVID-19 может жить значительно дольше, чем 14 дней.

Военно-медицинский университет в Чунцине опубликовал исследование, в котором говорится о мужчине, у которого COVID-19 жил в организме 50 дней. Медики называют такой случай уникальным, хотя он наводит на некоторые размышления.

По факту получается, что организм пациента и вирус прожили в симбиозе почти два месяца, а это значит, что COVID-19 может мутировать. При этом вирус дает меньше симптомов, но живет в организме намного дольше, чем это было установлено ранее.

Средняя продолжительность коронавируса у большинства пациентов составляет 20 дней. От момента инфицирования до проявления серьезных симптомов может пройти от 5 до 14 дней. Самым длительным сроком инфицирования коронавирусом ранее считался период в 37 дней.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали первые симптомы COVID-19, на которые обычно не обращают внимания.