Коронавирус в Украине: на эти симптомы COVID-19 обычно не обращают внимания

Новые симптомы коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Ученые назвали ранние симптомы коронавируса, на которые пациенты не обращают внимания

Коронавирус в Украине был зафиксирован у 1462 пациентов, из которых 45 человек скончались. Всего в мире, по состоянию на 7 апреля, коронавирусом заболели более 1 миллиона 365 тысяч человек, 76 507 человек скончались, почти 300 тысяч пациентов выздоровели.

Ученые проанализировали несколько тысяч историй болезней и выяснили, что у большинства инфицированных наблюдались симптомы, на которые на раннем этапе не обращали внимания.

Более 50% заболевших испытывали желудочно-кишечные симптомы – у некоторых появлялась рвота, у некоторых диарея. У некоторых пациентов пищеварительные проблемы наблюдались одновременно с респираторными симптомами.

По данным Американского центра контроля и профилактики заболеваний, при COVID-19 часто возникает ощущение истощенности, сильной усталости, сонливость с затруднением проснуться и бодрствовать. Также возможно непонятно чувство дискомфорта и болезненно-тревожное состояние, дезориентация сознания или сильное помутнение сознания.

У 14% пациентов первыми предвестниками коронавируса стали мышечные боли и озноб, далее – головные боли и головокружение – около 8%.

Из более выраженных симптомов COVID-19 ученые называют насморк и боль в горле, хотя ранее сообщалось, что заложенный нос бывает обычно только при ОРВИ и гриппе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые назвали самый тяжелый симптом коронавируса, который свидетельствует об ухудшении.